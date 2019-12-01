Эксперты: Перспективная российская подлодка оказалась «ведром с гвоздями» 1 1.12.2019, 13:32

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Парадоксы ВПК России.

Намедни генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит сообщил о том, что начаты опытно-конструкторские работы по созданию воздухонезависимой силовой установки для неатомных подлодок. Речь идет о химической воздухонезависимой энергоустановке, которая будет устанавливаться на подводные лодки проекта 677 «Лада» и экспортной модификации ДЭПЛ «Амур-1650», пишет sprotyv.info.

И вот все бы ничего, в этом воодушевляющем заявлении, лишний раз демонстрирующем величие российского научно-технического потенциала, невзирая на санкции, если бы не одно весьма существенное «НО».

Дело в том, что упомянутая выше подводная лодка проекта 677 «Лада», периодически называемая перспективной и не имеющей аналогов в мире, находится с 2010 года на испытаниях, не говоря уже об истоках своего проекта, берущих начало в 80-х годах прошлого века.

То есть, фактически, новейшая субмарина, которая должна была быть создана под новейшую воздухонезависимую энергоустановку, как и предполагалось, до сих пор ее так и не имела. А между тем, за окном ноябрь 2019-го…

Что интересно, ВНЭУ российские специалисты обещают сделать в течение трех лет после старта ОКР. Что же, ОКР, если верить словам генерального директора ЦКБ МТ «Рубин», стартовали, а это значит, ВНЭУ увидит свет не раньше 2022 года. После чего ее установят на все ту же самую «Ладу» и начнут испытывать, что называется «по-новой»!

Возможно это и не самый худший вариант для подводной лодки проекта 677, ведь за эти три года на ней смогут исправить все проблемы, что возникают с 2010 года, а именно, недостаточную мощность двигателей, недоработанный гидроакустический комплекс, нестабильную боевую информационно-управляющую систему и т.д.

Исправят все эти изъяны или нет – вопрос второй. Равно как и то, успеют ли за 3 года представить полноценную ВНЭУ, с учетом регулярных сдвигов сроков вправо в российском ВПК. Но главное это то, что подводная лодка бесцельно и безрезультатно уже почти десять лет бороздит моря и океаны. И возможно, столько же ей продолжать их бороздить в режиме испытаний всего того добра, что на ней не работает, или работает со сбоями и требует исправления.

И в сухом остатке выходит, что к тому моменту, когда «Ладу» можно будет запускать в серию, примерно на втором десятке лет своего существования, назвать ее современной и перспективной уже просто язык не будет поворачиваться.