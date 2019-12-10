Куда исчез многолетний хоккейный напарник Лукашенко? 6 10.12.2019, 9:41

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Андрей Асташевич, как и Втюрин, входил в службу охраны правителя.

Стала известна причина, по которой минувшей весной Андрей Асташевич неожиданно покинул пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета. Этому кадровому решению, может быть, и не придали бы значения, если бы Асташевич на протяжении ряда лет не входил в службу охраны правителя и не был напарником Лукашенко по хоккейной команде, tut.by.

Впервые о том, что к Асташевичу возникли вопросы со стороны правоохранительных органов, стало известно в начале апреля. СМИ сообщали, что уголовное дело в отношении видного спортивного топ-менеджера расследует Следственный комитет. Силовики эту информацию не комментировали. Спустя пару недель помощник диктатора по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко сменил Андрея Асташевича на посту первого вице-президента НОК. В официальных сводках информации про Асташевича не было.

Как недавно выяснилось, расследование уголовного дела продолжается. В нем фигурируют несколько человек. По неофициальной информации, вопросы возникли к размеру премий, которые выписывал Асташевич себе и некоторым подчиненным, будучи директором «Раубичей».

— Сумма, которую нужно было вернуть, исчислялась шестью нулями. Им дали понять, если гасите, то дело закрывается. Но только премиями дело может не ограничиться. Потому что велась проверка по поводу реконструкции спорткомплекса. Туда государство вложило серьезные средства, — сказал информированный источник.

Андрей Асташевич был директором РЦОПа по зимним видам спорта «Раубичи» на протяжении 13 лет — до 2017 года. Реконструкция спорткомплекса завершилась в 2015 году и обошлась, по разным оценкам, в 60−75 миллионов долларов. Модернизация «Раубичей» позволила биатлонному стадиону получить категорию А и претендовать на проведение престижных международных соревнований.

Интересно, что фигуранты дела находятся на свободе.

— Это еще одна загадка. Можно предположить, что это связано с близостью к Лукашенко. Но это не согласуется с «делом Втюрина», которого «закрыли», — рассуждают собеседники.

В Следственном комитете не смогли прокомментировать информацию о «деле Раубичей» и причастности к нему бывшего директора спорткомлекса.

Андрей Асташевич входил в близкий круг Лукашенко на протяжении многих лет.

До 18 лет он играл в хоккей за минскую «Юность», а с 1990 по 2004 год проходил службу в Вооруженных силах, говорится в его биографии. Сначала это была обычная служба в армии, а потом «спецслужба — охрана Лукашенко», говорит информированный источник. Косвенно это подтвердил сам Асташевич в одном из интервью, когда сказал, что стал выступать за хоккейную команду Лукашенко с момента ее основания в 1997 году «по долгу службы».

На этой ниве Асташевич преуспел. Из первого созыва только он из игроков и закрепился в команде Лукашенко до 2019 года.

Андрей Асташевич стал капитаном команды и одним из ее главных бомбардиров, играл в одной тройке с Лукашенко.

Последний раз он выступал за команду Лукашенко на январском Рождественском турнире. Но до сих пор в состав так и не вернулся.