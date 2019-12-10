В России активист Егор Жуков вышел с пикетом к зданию вуза 10.12.2019, 14:45

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Он поддержал студенческий журнал Doxa.

В России студент Высшей школы экономики Егор Жуков, который получил условный срок по «московскому делу», вышел к зданию вуза с одиночным пикетом в поддержку студенческого журнала Doxa. Об этом говорится в телеграм-канале журнала, пишет znak.com.

Накануне пикеты проходили целый день. По словам студентов, участвовавших в акции, они не хотят лишаться «одного из немногих университетских медиа, последовательно осуществлявших эту критику и отстаивавших интересы студентов». «Поэтому мы призываем всех причастных к ВШЭ участвовать в одиночных пикетах в поддержку DOXA, распространять информацию о случившемся и приходить 12 декабря на заседание студенческого совета и обсуждение решения ЦПСИ [Центра поддержки студенческих инициатив]», — приводились слова учащихся в телеграм-канале журнала.

Ранее стало известно, что руководство Высшей школы экономики официально отказало журналу в поддержке из-за критических материалов о самой ВШЭ, а также о Российском государственном социальном университете (РГСУ), ректор которого Наталья Починок пожаловалась администрации ВШЭ. Как писал «Коммерсантъ», накануне выборов в Мосгордуму Doxa опубликовал статью про Починок, которая выдвигалась в депутаты по 14-му округу. В материале среди прочего пересказывались претензии сетевого сообщества «Диссернет», которое называло РГСУ «фабрикой фальшивых диссертаций». Как выяснилось, Починок пожаловалась на публикацию руководству ВШЭ. «Починок указала, что публикация порочит деловую репутацию университета и наносит вред сотрудничеству двух вузов», — сообщил редакционный коллектив в Telegram-канале журнала.

Интернет-журнал Doxa (в переводе с греческого — «мнение») был создан группой студентов ВШЭ два года назад и стал одним из самых известных студенческих СМИ. Редакция заявляла, что цель журнала — «создание условий для формирования независимого и критического взгляда на проблемы современного университета». Авторы подчеркивали, что «не проводят разграничительную черту между университетом и политикой». Журнал активно освещал летние московские митинги, собирал средства на штрафы, писал про дело Жукова.

6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил 21-летнего студента-политолога Высшей школы экономики Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно. Жукова признали виновным в публичных призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК) во время протестных акций летом 2019 года. Поводом стали его видеоролики на YouTube, где он говорил о преимуществах мирных митингов. Изначально молодому человеку вменяли участие в «массовых беспорядках».

Претензии следствия вызвали, в частности, фразы Жукова в его видеороликах о том, что «нужно хвататься за любые формы протеста», «с системой нужно жестко и планомерно бороться». Эксперт от ФСБ счел, что раз Жуков призывал к любым формам протеста, то, значит, и к насилию тоже. Такой же вывод сделал суд, посчитав, что обвиняемый «призывал к совершению экстремистской деятельности против государства», озвучивал ненависть к представителям власти. Жуков свою вину не признает, настаивая, что является сторонником мирного протеста.