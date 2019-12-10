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Шедшего к Путину шамана снова задержали по дороге в Москву

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  • 10.12.2019, 16:21
Шедшего к Путину шамана снова задержали по дороге в Москву
Александр Габышев

Повторно он вышел в поход 8 декабря.

В Якутии задержали шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять президента России Владимира Путина» и возобновил свой поход два дня назад. Об этом заявил координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, передает ТАСС.

«Во вторник [10 декабря] Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей», — сказал правозащитник, не уточнив, на каком основании задержали шамана с единомышленниками и куда их повезут.

Ранее стало известно о возобновлении похода Габышева. Повторно на Москву он вышел 8 декабря с двумя людьми и четырьмя собаками. Прянишников отметил, что шаман больше не под подпиской о невыезде и «не ограничен никакими мерами».

О своем намерении возобновить поход Габышев заявил 10 октября. «Вся Россия за меня, простые люди все за меня. Я буду идти со своим мнением, хоть миллиард будет передо мной сторонников Путина, хоть вся Земля за него будет. <...> Мне главнее веление бога», — сказал он.


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