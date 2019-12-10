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Эрдоган: Турция готова отправить войска в Ливию

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  • 10.12.2019, 17:26
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Эрдоган: Турция готова отправить войска в Ливию
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Cтамбул может сделать это для поддержки правительства Фаиза Сараджа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности отправить турецкие войска в Ливию для поддержки правительства национального согласия под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа, пишет «Новое время».

«Если власти Ливии обратятся с подобной просьбой к Анкаре, мы отправим необходимое количество войск», — цитирует Эрдогана агентство Анадолу.

Накануне Турция и Ливия подписали расширенное соглашение о военном сотрудничестве. Эрдоган сообщил, что военное соглашение предоставило Турции право размещать войска в Ливии, если об этом попросит правительство Триполи. По его словам, отправка турецкого контингента в Ливию не нарушит эмбарго ООН на поставки оружия.


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