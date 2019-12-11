Финский политический рекорд Иванна Костина, «Европейская правда»

11.12.2019, 10:21

Санна Марин

Чем может удивить самая молодая премьер Европы.

Финляндия, председательствующая в Совете ЕС, получила нового премьер-министра – в воскресенье в голосовании совета руководящей Социал-демократической партии за кандидатуру главы правительства победила 34-летняя Санна Марин, которая до сих пор занимала должность министра транспорта. А уже 10 декабря ее кандидатура была одобрена парламентом.

Санна Марин сменит на посту Антти Ринне, который ушел в отставку на прошлой неделе после шести месяцев пребывания в должности после потери доверия партнера по коалиции Центристской партии из-за неудовлетворительного реагирования на забастовку почтовой службы.

Мировые СМИ сразу обратили внимание на тот факт, что будущий финский премьер станет самой молодой действующей главой правительства в мире.

До сих пор звание самого молодого премьера удерживал украинец Алексей Гончарук, опережая 39-летнюю новозеландку Джасинду Ардерн.

Сама же Марин утверждает, что никогда не задумывалась о своем возрасте или поле, и ее больше волнуют причины, которые привели ее в политику, а также то, что позволило ей завоевать доверие избирателей.

Женщина, которая в юности считала, что политика не для нее, может похвастаться блестящей политической карьерой. В медиа ее называют политиком поколения Instagram – активная в соцсетях, мама 22-месячной дочери делилась с подписчиками "беременными" фото, фотографиями с шествий и из романтических путешествий с мужем.

Но детство Санны Марин было вовсе не безоблачным.

Дело в том, что девочку воспитывала мать-одиночка. Своего отца Санна не знала.

Подростком Санна Марин подрабатывала в пекарне, а затем – первой из своей семьи поступила в университет города Тампере. Степень магистра управленческих наук она получила в 2017 году – в то время ее политическая карьера уже набирала обороты.

От депутата горсовета – к премьер-министру

Первые попытки Санны Марин попасть в политику связаны с муниципальными выборами 2008 года в Тампере, третьем по величине городе Финляндии, и оказались неудачными. Депутатом городского совета Тампере она стала в 2012 году, а уже через год его возглавила. В горсовете Марин председательствовала до 2017 года, после чего была переизбрана.

Параллельно развивалась и ее партийная карьера. Будущая премьер Финляндии еще в начале политического пути связала свою судьбу с социал-демократией. С 2010 по 2012 год Марин была первым вице-президентом Социал-демократической молодежи Финляндии и входила в партийный совет Социал-демократической партии. В 2014 году ее избрали вторым заместителем председателя Социал-демократической партии, а в 2015-м – депутатом парламента Финляндии от избирательного округа Пирканмаа.

В начале этого года Санна Марин была уже заместителем председателя Социал-демократической партии Антти Ринне, который после весенних выборов стал премьером, и заменяла его во время болезни. В правительстве Ринне Марин досталась должность министра транспорта.

8 декабря, после объявления Антти Ринне об отставке, совет Социал-демократической партии с незначительным перевесом поддержал кандидатуру Санны Марин на должность премьер-министра.

За эвтаназию и против НАТО

Несмотря на свою принадлежность к Социал-демократической партии, Санна Марин в некоторой степени настроена по отношению к ней критически. По ее мнению, в XXI веке социал-демократы приложили недостаточно усилий для уменьшения неравенства в доходах и вообще между людьми.

Во время парламентской кампании 2015 года будущий премьер высказывалась против ядерной энергетики и вступления в НАТО.

Что касается Североатлантического альянса, то ничего удивительного в этом нет – традиционно в Финляндии членство в НАТО поддерживает незначительная часть населения.

Санна Марин является сторонницей повышения качества и доступности социального обеспечения, улучшения общественного здоровья и не против разрешить эвтаназию.

Ее партия выиграла апрельские парламентские выборы с небольшим перевесом над националистическими "Настоящими финнами", сыграв на обещаниях покончить с непопулярным мерам жесткой экономии, которые продвигало предыдущее правоцентристское правительство.

После отставки Антти Ринне коалиция из пяти политических партий согласилась оставаться вместе и продолжать воплощение политической программы, объявленной в июне, сосредоточив внимание на значительном увеличении расходов на социальное обеспечение и инфраструктуру, а также на обещании сделать Финляндию углеродно-нейтральной до 2035 года.

Санна Марин заявила, что упомянутая программа "склеивает коалицию", но признала, что новому правительству придется "много работать, чтобы восстановить доверие". Ее партия сейчас пользуется поддержкой только 13% избирателей и находится далеко позади "Истинных финнов" с их 24%.

Стоит отметить, что Санна Марин станет уже третьей женщиной-премьером в истории Финляндии. Однако чего страна не знала до сих пор, так это того, что во главе всех коалиционных партий также будут женщины. Более того, четырем из пяти партийных лидеров – меньше 35 лет: Ли Андерсон, которая возглавляет Левый альянс, 32 года; Марии Охисало из Зеленой лиги – 34; Катри Кульмуни из партии "Центр" – 32; самой "взрослой" является Анна-Майя Хенрикссон из Шведской народной партии Финляндии, которой 55 лет.

Кроме этого, если верить представленному Санной Марин списку министров ее будущего Кабинета, у финского правительства есть все шансы стать, возможно, самым "женственным" в мире – из 18 министерских портфелей 11 должны получить женщины.

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб положительно оценил коалицию, заявив: "Это показывает, что Финляндия – современная и прогрессивная страна. Моя партия – не в правительстве, но я рад, что лидеры пяти коалиционных партий – женщины".

Ожидания для Украины

Будущая премьер Финляндии до сих пор не выступала с заявлениями об Украине, которые привлекли бы внимание СМИ.

На посту министра транспорта она сопровождала премьера Антти Ринне во время визита в Москву в конце ноября.

Тогда финский премьер заявил, что Россия играет решающую роль в разрешении конфликта в Украине.

"Отношения между ЕС и Россией могут быть нормализованы только при условии полного выполнения Минских договоренностей. Мы не принимаем оккупации Крыма. Финляндия полностью следует политике ЕС", – заявлял Ринне.

Стоит также напомнить внешнеполитические положения программы, объявленной полгода назад, продолжить выполнение которой договорилась коалиция.

Россия в программе упоминается, но не отдельно, а вместе с другими крупными государствами, которые размещены в алфавитном порядке. Такое же нейтральное отношение прослеживается и по Североатлантическому альянсу.

"В основе политики безопасности и обороны Финляндии лежит сохранение национальной свободы действий и возможности выбора. При этом сохраняется возможность подать заявление на вступление в НАТО", – говорится в программе.

Кроме того, ожидается, что должность министра иностранных дел в правительстве Санны Марин сохранит Пекка Хаависто, который критиковал Запад за слишком мягкую позицию в отношении России и выступал за активизацию роли Финляндии в урегулировании российско-украинского конфликта.

При этом он осуждал аннексию Крыма Россией и ее войну на востоке Украины.

Также Хаависто недавно приезжал в Украину и посетил Станицу Луганскую.

Коалиция из пяти политических сил во главе с Социал-демократической партией имеет комфортное большинство в парламенте Финляндии – 117 мест из 200.

Ожидается, что в ближайшие дни депутаты утвердят кандидатуру Санны Марин и членов ее правительства, и в конце недели она сможет представить Финляндию на саммите ЕС, где среди прочего должны принять решение о продлении экономических санкций против России.

Иванна Костина, «Европейская правда»