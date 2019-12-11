Президент Эстонии о БелАЭС: Сомневаюсь, что кто-то будет готов заплатить столько 2 11.12.2019, 10:47

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КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД

ФОТО: NH.EE

Торговлю электроэнергией с Беларусью сложно представить.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказала сомнения в том, что в будущем ее страна станет покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. По словам г-жи Кальюланд, торговлю сложно представить, пока не будут сделаны значительные инвестиции в инфраструктуру. Речь идет, в первую очередь, о строительстве вставок постоянного тока (ВПТ) на линиях электропередачи.

"Мы не знаем станет ли подобная торговля (покупка электроэнергии у Беларуси. — прим.) бизнес-кейсом у нас, ведь Европейский союз принял решение о достижении климатической нейтральности к 2050 году. Это значит, что на границе Евросоюза будут действовать значительные налоги на электроэнергию, иначе не будет возможности развиваться для "зеленых" технологий, — сказала Керсти Кальюлайд, отвечая на вопрос "Еврорадио". — Поэтому, я очень сильно сомневаюсь, что кто-то будет готов заплатить за ВПТ на любой из этих линий между странами Балтии и белоруской энергосистемой, преследуя рыночные цели".

Керсти Кальюлайд подчеркивает, что то, где эстонцы покупают электроэнергию, "это не политическое решение, не решение правительства". "В Эстонии действует свободный рынок электроэнергии, мы покупаем ее на энергобирже Nord Pool. Все, кто признаются на бирже Nord Pool в качестве продавца электроэнергии, могут продавать электричество у нас. Мы принимаем цены биржи Nord Pool, а наши компании вольны торговать или нет, как они считают нужным", — добавляет госпожа президент.