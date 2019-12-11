В Беларуси масштабный дефицит медиков 3 11.12.2019, 15:29

Какая область больше всего нуждается в кадрах?

В Беларуси не хватает около 2,9 тысячи врачей и почти 3 тысяч медсестер. Такое количество вакансий зарегистрировано в общереспубликанском банке вакансий. Tut.by посмотрел, какая область больше всего нуждается в медиках.

В рейтинге самых востребованных профессий в общереспубликанском банке вакансий второе и третье место занимают врачи и медсестры. Самый большой дефицит этих работников наблюдается в Гомельской области. Там ищут 575 врачей и 736 медсестер. На втором месте Минск. Столичные медучреждения готовы принять на работу 553 врача и 725 медсестер.

Меньше всего нуждается в кадрах Могилевская область. Там открыто 297 вакансий для врачей и 173 для медсестер.

Кстати, в Гродненской и Брестской областях больницы и поликлиники нуждаются больше в медсестрах, чем во врачах.