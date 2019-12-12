YouTube разблокировал фильм Studio Х97 об Островецкой АЭС 8 12.12.2019, 9:17

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Видео снова можно посмотреть в свободном доступе.

Сервис YouTube разблокировал фильм-расследование Studio Х97 «Островец смерти».

Фильм пользуется огромной популярностью: за две недели на YouTube и в социальной сети «Одноклассники» его посмотрело более 500 тысяч человек.

Популярность фильма настолько напугала власти, что государственный пропагандистский телеканал ОНТ, не имея на то законных оснований, потребовал его заблокировать.

В связи с блокировкой популярного фильма сайт Charter97.org написал жалобу YouTube:

- Телеканал ОНТ, который потребовал заблокировать фильм сайта Charter97.org «Островец смерти», является государственным пропагандистским телеканалом. По данным организации «Репортеры без границ», Беларусь стабильно входит в десятку мировых «врагов интернета» и постоянно критикуется за цензуру и давление на свободу слова.

Канал Сharter97video считает требование заблокировать фильм политически мотивированным. Ранее власти незаконно заблокировали сайт Charter97.org в Беларуси. С требованием разблокировать сайт Charter97.org выступили все ведущие международные правозащитные организации, МИДы стран Евросоюза, были приняты две резолюции Европейского Парламента. Сейчас власти пытаются блокировать также наш видеоконтент.

Все авторские права при создании фильма «Островец смерти» об опасности строительства в Беларуси атомной электростанции были соблюдены. Мы указали все логотипы, указали в конце фильма все используемые источники, а также не использовали телекартинку длительностью более 13-15 секунд, как это предусмотрено правилами.

Просим руководство YouTube (Google) разблокировать наше видео.

Обращение Charter97.org подействовало: популярный фильм снова можно посмотреть в свободном доступе.