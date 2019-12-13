В Литве 2020-й объявлен Годом Иоанна Павла II 1 13.12.2019, 18:51

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Такое решение Сейм Литвы принял, чтобы почтить память Папы Римского польского происхождения.

Литовский парламент объявил 2020-ый Годом Иоанна Павла II. Такое решение Сейм Литвы принял, чтобы почтить память Папы Римского польского происхождения. С этой инициативой выступила Предвыборная акции поляков в Литве — Союз христианских семей, передает «Польское радио».

Решение по данному вопросу Сейм принял единогласно. В решении говорится, что Иоанн Павел II был первым папой, посетившим Литву, и его паломничество в 1993 году стало большой моральной и дипломатической поддержкой для страны вскоре после восстановления независимости.

По предложению Сейма правительство Литвы теперь разработает программу по празднованию Года Иоанна Павла II.