Скорая забрала прямо с самолета белорусскую туристку, которая вернулась из Египта 6 13.12.2019, 20:58

4,142

Женщина в больнице.

11 декабря скорая помощь прямо из самолета забрала туристку, которая вернулась из Хургады в Гомель. Ее муж сообщил, что накануне женщина попала в египетскую больницу: у нее онемели конечности, началась одышка, а уже в самолете туристка начала задыхаться. В Минздраве tut.by сообщили, что 29-летняя пациентка находится в инфекционной больнице, состояние стабильное, средней тяжести.

— Там была, скорее всего, токсикологическая проблема: или из-за плохой воды, или из-за фруктов. Мы не купались ни в каких бассейнах, только в море. Питались хорошо: ели отварные овощи, говядину. Съели чуть-чуть пангасиуса, но это же нормальная рыба, — рассказал муж туристки. — Потом у нее онемели конечности и язык, началась одышка. Мы с ней приехали на круиз, там она не ела и не пила, потому что стало плохо — обратно я нес ее на руках. Белорусские врачи обнаружили у нее вирусный менингит. Это или токсин, или вирус, непонятно. Моя жена сама врач — только благодаря этому она сохранила себе жизнь, потому что у нее были проблемы с дыханием. Она умеет «затормаживать» дыхание, чтобы не задохнуться и чтобы не остановилось сердце. Это помогало ей в самолете, когда мы возвращались в Беларусь.

В египетской больнице, по словам мужчины, его супруге выставили диагноз «гастроэнтерит».

Семейная пара отдыхала в четырехзвездочном отеле Mercure. Как стало известно, туроператором поездки выступала компания «Тез Тур», туристы были застрахованы.

В компании «Купала» сообщили, что 6 декабря представителю страховой компании позвонил супруг гомельской туристки. Он рассказал про симптомы, указывающие на отравление. В отель вызвали скорую, женщину забрали в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Как указывают в компании «Купала», туристку выписали в «удовлетворительном состоянии».

В «Тез Тур» сообщили, что внимательно следят за ситуацией.

— За 2019 год по линии нашей компании данный отель посетило более 3 тысяч туристов.

В настоящий момент в отеле отдыхают порядка 60 туристов «Тез Тур». Иных обращений с подобными симптомами со стороны туристов, посетивших данный отель, в адрес страховой компании в Египте не поступало.

В Департаменте по туризму Минспорта и туризма об инциденте знают. Как сообщил директор департамента Андрей Молчан, ведомство следит за ситуацией с отдыхающими в Египте. Во-первых, туристов просят быть осмотрительными, взвешивать все риски и соблюдать правила безопасности, в том числе в части питания. Во-вторых, департамент обратился с рекомендацией к туристическим компаниям временно отказаться от сотрудничества с отелем Shаrm Reef в Шарм-аль-Шейхе — там, напомним, отдыхали супруги из Минска, которые скончались. В-третьих, Департамент по туризму обратился к египетской стороне за разъяснениями, чтобы разрешить все спорные моменты.

Тем временем проверка по делу о погибших туристах из Минска продолжается. По информации журналистов, родных пока не ознакомили с результатами экспертизы, с момента смерти мужчины прошло почти полтора месяца, женщины — месяц.