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Осталось совсем немного
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Страна для жизни

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  • Виктор Горбачев
  • 14.12.2019, 8:55
  • 1,780
Страна для жизни

Осталось только понять, какая их этих двух стран для жизни?

На одной фотографии члены правительства Финляндии. На других, члены тоже. Но Беларуси. Одним до пенсии пол жизни, а другие давно на ней, но уходить не желают. Нас же устраивает моль и нафталин?

Итак, новое правительство Финляндии. Слева направо: министр образования Ли Андерссон - 32 года, министр финансов Катри Кулмуни - 32 года, премьер-министр Санна Марин - 34 года, министр внутренних дел Мария Охисало - 34 года.

И да. Финляндия считается одной из лучших стран для жизни в мире! Лидирующие позиции. И молодость правительства не страшит. Дорогу молодым.

И Беларусь. Каждый день с экранов ТВ, во всех СМИ, с бигбордов на улицах страны - кругом нам напоминают и говорят, что это страна для жизни. Но. Из страны всё убегают и убегают в разные стороны все, пока ноги носят.

Нас всё меньше и меньше, а нам всё про страну для жизни втирают. Из Дроздов и разных там Эмиратов. Скоро в стране вообще не будет ни одного аппарата МРТ для людей, в то время как в Финляндии они почти в каждой ветклинике. Для животных. И они про это не кричат на каждом повороте. Они живут и делают! Без пиара и истерик.

Ну, и на фотках чуть-чуть членов нашего правительства. Включая и министра образования Карпенко. Так, для сравнения. Ничего личного. Ах, он же ещё и член КПБ. Ну, партии коммунистической. В этом же духе и воспитывает. А как же по другому?

Какие одухотворённые и улыбчивые лица. Какие устремлённые взоры вперёд! А и правда - прям страна для жизни. Только вот чьей?

Не пойму одного. А чего так улыбаются эти члены правительства Финляндии? Они что, жизнью довольны? Надо думать - как наши. Тогда и улыбки сойдут на нет. Понимаешь ли!

И тут же вдогонку летят слова гражданина Лукашенко;

- Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь.

А и правда! Глянешь на всё это и этих членов во главе с «лидером» - и жить не хочется!

Однако. Не дождётесь. Мы жили и будем жить! Как бы вы не кривились и что не делали. Назло! Но будем! И улыбаться будем.

Виктор Горбачев, Фейсбук


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