Страна для жизни 8 Виктор Горбачев

14.12.2019, 8:55

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Осталось только понять, какая их этих двух стран для жизни?

На одной фотографии члены правительства Финляндии. На других, члены тоже. Но Беларуси. Одним до пенсии пол жизни, а другие давно на ней, но уходить не желают. Нас же устраивает моль и нафталин?

Итак, новое правительство Финляндии. Слева направо: министр образования Ли Андерссон - 32 года, министр финансов Катри Кулмуни - 32 года, премьер-министр Санна Марин - 34 года, министр внутренних дел Мария Охисало - 34 года.

И да. Финляндия считается одной из лучших стран для жизни в мире! Лидирующие позиции. И молодость правительства не страшит. Дорогу молодым.

И Беларусь. Каждый день с экранов ТВ, во всех СМИ, с бигбордов на улицах страны - кругом нам напоминают и говорят, что это страна для жизни. Но. Из страны всё убегают и убегают в разные стороны все, пока ноги носят.

Нас всё меньше и меньше, а нам всё про страну для жизни втирают. Из Дроздов и разных там Эмиратов. Скоро в стране вообще не будет ни одного аппарата МРТ для людей, в то время как в Финляндии они почти в каждой ветклинике. Для животных. И они про это не кричат на каждом повороте. Они живут и делают! Без пиара и истерик.

Ну, и на фотках чуть-чуть членов нашего правительства. Включая и министра образования Карпенко. Так, для сравнения. Ничего личного. Ах, он же ещё и член КПБ. Ну, партии коммунистической. В этом же духе и воспитывает. А как же по другому?

Какие одухотворённые и улыбчивые лица. Какие устремлённые взоры вперёд! А и правда - прям страна для жизни. Только вот чьей?

Не пойму одного. А чего так улыбаются эти члены правительства Финляндии? Они что, жизнью довольны? Надо думать - как наши. Тогда и улыбки сойдут на нет. Понимаешь ли!

И тут же вдогонку летят слова гражданина Лукашенко;

- Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь.

А и правда! Глянешь на всё это и этих членов во главе с «лидером» - и жить не хочется!

Однако. Не дождётесь. Мы жили и будем жить! Как бы вы не кривились и что не делали. Назло! Но будем! И улыбаться будем.

Виктор Горбачев, Фейсбук