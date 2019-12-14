Украинские пограничники не пустили в страну директора минского корпункта НТВ 18 14.12.2019, 10:36

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Ему пришлось вернуться обратно в Беларусь.

13 декабря в киевском аэропорту «Борисполь» украинские пограничники не пустили в страну директора минского корпункта российского телеканала НТВ Сергея Савина, который прилетел из Минска.

На сайте НТВ Савин сообщил:

«Мы прилетели сегодня в «Борисполь» утром, в половине десятого по московскому времени. Дальше - штатная процедура прохождения контроля. Сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали в Украину, что собираемся делать. Были заявлены темы: расследование убийства Павла Шеремета, активизация газовых переговоров между Россией и Украиной, обещанный президентом Зеленский обмен пленных и возможное прекращение огня на линии соприкосновения.

Отдали документы, все проходило вежливо, дипломатично. Затем пригласили к ответственной личности, вот такое было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезде в Украину. Причина официальная: я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь».

Сергей Савин в 2014 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени «за объективное освещение событий в Крыму».