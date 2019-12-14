Экс-президент Судана получил 10 лет тюрьмы за коррупцию 4 14.12.2019, 13:36

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ОМАР АЛЬ-БАШИР

Суд над Омаром аль-Баширом продолжался почти четыре месяца.

Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к 10 годам лишения свободы по предъявленным ему обвинениям в коррупции. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 14 декабря.

Первый приговор был вынесен аль-Баширу на специальном заседании суда в Хартуме, трансляцию которого вел телеканал Al Hadath.

Как известно, правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля 2019 года после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Тогда армия взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

Вскоре Омара аль-Башира обвинили в коррупции. По данным СМИ, в его доме была обнаружена крупная сумма наличными в разных валютах в эквиваленте более 100 млн долларов.

Суд над 75-летним экс-президентом начался 19 августа. В рамках процесса было проведено десять заседаний. В итоге Омар аль-Башир признался в коррупции – незаконном обращении ностранной валюты и отмывании денег.