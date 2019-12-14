Румас позвонил Медведеву 6 14.12.2019, 14:20

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Официально сообщается об обсуждении «вопросов интеграции и энергодиалога».

Премьер-министры России и Беларуси, Дмитрий Медведев и Сергей Румас, в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе Минска, рассмотрели практические аспекты двустороннего взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая ряд вопросов энергодиалога, говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы российского кабмина.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты российско-белорусского взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая некоторые вопросы энергодиалога", - говорится в сообщении.

Премьеры обсудили также график дальнейших контактов по правительственной линии.

Как сообщила пресс-служба Совмина Беларуси, "руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год".

"Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе, после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции", - проинформировали в пресс-службе белорусского правительства.

7 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи. По данным посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, стороны пока не согласовали восемь интеграционных дорожных карт из 31.

После телефонного разговора с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, состоявшимся 10 декабря, Лукашенко заявил о возможной встрече с президентом РФ после 20 декабря. Также диктатор сообщил о планах встретиться до конца года с главой правительства РФ, возможно, в Минске.