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«Гражданская платформа» избрала кандидата на пост президента Польши

  • 14.12.2019, 16:01
«Гражданская платформа» избрала кандидата на пост президента Польши
Малгожата Кидава-Блоньская

Свою кандидатуру в президенты также выдвинул глава «Польской крестьянской партии».

Малгожата Кидава-Блоньская избрана кандидатом на пост президента от «Гражданской платформы». Вице-спикер Сейма одержала победу в ходе так называемых партийных праймериз, передает «Радио Польша».

После объявления результатов Малгожата Кидава-Блоньска поблагодарила участников конвенции «Гражданской платформы».

«Мы начинаем большую игру, и я знаю, что мы ее выиграем. Я одержала победу над Ярославом Качиньским в Варшаве (на парламентских выборах, - прим. ред.), одержу победу и над Анджеем Дудой», - сказала кандидат в президенты от «Гражданской платформы».

Вице-спикер Сейма получила 345 из почти 500 голосов участников конвенции оппозиционной партии.

Сегодня, 14 декабря, свою кандидатуру в президенты также выдвинул Владислав Косиняк-Камыш, глава «Польской крестьянской партии».

Напомним, президентские выборы в Польше пройдут в следующем году. Точная дата их проведения в настоящее время не установлена. Вероятнее всего, поляки выберут нового президента в мае.


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