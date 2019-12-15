Раздрай в «верхах»: кого Лукашенко уволит первым? 3 15.12.2019, 10:46

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Названы фамилии вероятных кандидатов.

Весенний прогноз UDF.BY начал сбываться. Как и предполагалось, ушел в отставку министр внутренних дел Игорь Шуневич. А руководитель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что вскоре покинет свою должность.

В новом обзоре UDF.BY перечисляет чиновников, которым может грозить отставка в ближайший год – уже с конца уходящего 2019-го.

Губернаторы: Шерстнев, Лис, Кравцов

В текущем году Лукашенко сменил губернаторов в трех областях. Гомельщиной теперь руководит Геннадий Соловей, Могилевщиной – Леонид Заяц, Минщиной – Александр Турчин. Логично предположить, что не за горами отставка губернаторов других областей.

Недавно от правителя страны вновь досталось верхушке Витебского облисполкома:

«Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать».

Губернатору Николаю Шерстневу отставку прочат давно – Лукашенко высказал к нему кучу претензий. По всей видимости, до увольнения пока не дошло только потому, что Витебщина исторически является отстающим в сельском хозяйстве регионом.

Упреков в адрес руководителей Брестчины и Гродненщены Анатолия Лиса и Владимира Кравцова меньше, но они тоже засиделись на своих должностях (5 и 6 лет), а Лукашенко любит ротацию кадров.

Премьер-министр Румас

Эксперты не исключают, что Сергей Румас может быть отправлен в отставку.

Пока премьер впечатлить результатам правителя страны не смог. Но время еще есть.

Фото: pressball.by

Министры: Карпенко и Ковальчук

Претензий у правителя страны к работе министра образования – выше крыши. В октябре Лукашенко заявил, что в белорусском образовании бардак, и, если это не будет исправлено, то скоро у министерства образования будет новый глава.

Фото: tut.by

Бывший проректор ЕГУ, профессор Владимир Дунаев в комментарии UDF.BY даже назвал месяц, когда Игоря Карпенко могут отправить в отставку: Лукашенко любит увольнять министров образования в конце декабря.

У министра спорта Сергея Ковальчука переживаний должно быть чуть меньше: Лукашенко готов уволить его летом следующего года в случае неудовлетворительных результатов на Олимпиаде в Токио. О чем сообщил на недавнем совещании.

Фото: mst.by

Правоохранители и силовики: Конюк, Носкевич, Швед, Вакульчик и Анфимов

Летом Лукашенко устроил разнос правоохранителям, но решил взять паузу, чтобы обдумать увольнения руководителей ведомств.

Генпрокурор Александр Конюк услышал от Лукашенко такие слова:

«Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона. Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески».

Фото: tut.by

С учетом того, что Конюк на своей должности аж 8 лет, к отставке он должен быть готов.

Досталось и председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу. Особенно за дело главного инженера МЗКТ.

Фото: belta.by

Для справки: Носкевич на своей должности работает четыре года – его предшественники задерживались на меньшие сроки.

Попал летом под огонь критики и Государственный комитет судебных экспертиз. В КГБ его сотрудников обвинили в фактической фальсификации следов совершения преступлений. С момента основания в 2013 году Государственным комитетом судебных экспертиз руководит Андрей Швед. По всей видимости, его время на этом посту подходит к концу.

Фото: ctv.by

Председатель КГБ Валерий Вакульчик в этом ряду выделяется – его работой Лукашенко доволен. Но дело в том, что он на своим посту слишком уж укрепился. В текущем году Комитет госбезопасности добрался до заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина, а зам Вакульчика Игорь Сергеенко стал руководителем администрации Лукашенко.

В такой ситуации Лукашенко может посчитать, что после 7 лет во главе КГБ Вакульчику пора поручить новый участок работы.

В случае масштабных перестановок среди правоохранителей и силовиков может грозить отставка и председателю Комитета госконтроля Леониду Анфимову. Заметными результатами он похвастаться не может. В текущем году Лукашенко раздраженно заявил Анфимову:

«Вы, наверное, до выборов тянете. Наверное, собрались с Румасом уходить. Так не надо тянуть – уходите сейчас!»