В Италии сардины стали символом протеста 15.12.2019, 11:59

Фото: Reuters

Десятки тысяч человек вышли на улицы против «друга Кремля».

В Италии на улицы вышли десятки тысяч человек, протестуя против правой партии "Лига" бывшего вице-премьера и министра внутренних дел страны Маттео Сальвини, которого называют другом Кремля, сообщает ВВС.

Акция в Риме стала самой массовой за все время существования движения, символом которого стали сардины. Участники движения изображают эту рыбу на плакатах, одеваются в костюмы сардин и приносят с собой игрушки.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: AFP

Фото: EPA

Фото: AFP