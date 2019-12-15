закрыть
15 декабря 2019, воскресенье, 13:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Италии сардины стали символом протеста

  • 15.12.2019, 11:59
В Италии сардины стали символом протеста
Фото: Reuters

Десятки тысяч человек вышли на улицы против «друга Кремля».

В Италии на улицы вышли десятки тысяч человек, протестуя против правой партии "Лига" бывшего вице-премьера и министра внутренних дел страны Маттео Сальвини, которого называют другом Кремля, сообщает ВВС.

Акция в Риме стала самой массовой за все время существования движения, символом которого стали сардины. Участники движения изображают эту рыбу на плакатах, одеваются в костюмы сардин и приносят с собой игрушки.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: AFP
Фото: EPA
Фото: AFP
Фото: Reuters

популярное за неделю

Мнение

А теперь – дискотека!
А теперь – дискотека! Ирина Халип
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці Яўген Афнагель
Раздача должностей и удочек
Раздача должностей и удочек Леонид Фридкин
Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип