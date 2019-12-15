Евгений Афнагель: Белорусы каждые 30 лет восставали против сильнейшей империи мира 15.12.2019, 13:10

Евгений Афнагель

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Надо избавиться от мифа, что мы «толерантный народ».

Об этом координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель рассказал в интервью Studio Х97 (Студия икс девяносто семь):

– Что бы ты изменил в школьных учебниках по истории?

– Я бы изменил сам подход. Потому что школьные учебники истории пишутся по советским образцам. Пусть в них что-то есть про Великое Княжество Литовское и про Белорусскую Народную Республику — но применяется сам подход, что мы якобы — второстепенный народ, что белорусы не могут без России, что белорусы якобы не самостоятельны, что у нас будто бы нет своей истории и нам нечем гордиться. Эта мысль вкладывается в головы со школы.

Этот подход нужно менять. Потому что белорусам на самом деле есть чем гордиться. Белорусы – великий народ. Белорусы в безвыходных ситуациях смогли не то что выжить, а утвердить себя. Утвердить свою нацию, свою страну. Белорусы во время российской оккупации восставали в безвыходных ситуациях каждые 30 лет. Такого в мировой истории очень мало было. То есть, каждые 30 лет белорусы восставали против сильнейшей на то время империи мира.

Белорусам надо избавиться от мифа, что они толерантный, спокойный, забитый, затюканный народ. Это — самое главное. Этот миф утверждался российской пропагандой, затем — советской пропагандой. Он же утверждается и лукашенковской пропагандой. На самом деле, много чего скрывалось и скрывается от белорусов. Антисоветское движение началось с открытия правды о Курапатах, о сталинских расстрелах, с открытия правды о Чернобыле. Но ключевой момент – это то, что белорусы героический, смелый, яркий народ.

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