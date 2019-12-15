Видеофакт: Залпы американских «Абрамсов», которые так напугали Лукашенко 25 15.12.2019, 13:19

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Рождественской «привет» для диктатора.

Американские танки Abrams провели учебные стрельбы в литовском городе Пабраде, который располагается примерно в 10 км от границы Беларуси. Соответствующая видеозапись размещена на странице Вооруженных сил (ВС) Литвы в Twitter, пишет РБК.

«Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 «Абрамсов» 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США в Пабраде», — говорится в подписи к опубликованной видеозаписи.

Ролик сопровождается рождественской музыкальной композицией.

A bit of Christmas spirit and M1 Abrams shooting training by the 1st Battalion of the 9th #US cavalry regiment in Pabrade #Lithuania 🇱🇹🇺🇸 #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/fYQ72BGJLN — Lithuanian_Armed_Forces (@LTU_Army) December 14, 2019

Танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США развернули в непосредственной близости от литовско-белорусской границы в октябре текущего года. Это событие вызвало истеричную реакцию у Лукашенко, который поручил Совбезу и Минобороны «подготовить адекватное реагирование».

Министр обороны Беларуси Андрей Равков заверил, что Беларусь увеличит численность сухопутного контингента на литовском направлении.