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В Гродно прошла акция в защиту независимости Беларуси

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  • 15.12.2019, 15:21
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В Гродно прошла акция в защиту независимости Беларуси
Фото: «Белсат»

(Обновлено) Люди вышли с бело-красно-белыми флагами на мост через Неман.

Гродненские активисты 15 декабря вышли на акцию в поддержку независимости Беларуси и против «углубления интеграции» с Россией.

Телеканал «Белсат» вел прямую трансляцию с акции:

15:40 Организаторы поблагодарили всех, кто присоединился к акции.

15:35 Организаторы акции зачитывают текст резолюции против «интеграции» Беларуси и России.

15:30 Участники акции направляются к Неману. Сотрудники МВД только наблюдают за акцией и не препятствуют активистам. В акции принимают участие около 100 человек.

Фото: «Белсат»

15:05 Участники акции держат в руках национальную символику и плакаты против интеграции, в том числе с цитатами Кастуся Калиновского.

Фото: «Белсат»

15:00 На акции много людей с бело-красно-белыми флагами. Активисты требуют от властей разговаривать с ними по-белорусски.

14:55 Несколько десятков человек пришли на мост через Неман. Выстраивает людей активист Николай Соляник, лидер Белорусского национального конгресса в Гродно.


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