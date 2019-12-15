Как белорусские семьи живут на $95 в месяц 1 15.12.2019, 16:05

Иллюстрационное фото

Действительность в регионах не похожа на ту, которую показывают по государственному ТВ.

Анастасия и Виктор Смирновы несколько лет назад вынуждены были переехать из Витебска в Брестскую область, передает «Белсат».

Врачи рекомендовали сменить место жительства ради здоровья ребенка. Их маленький сын – аллергик. По мнению докторов, климат на Брестчине – более мягкий, здесь теплее, чем на севере Беларуси. Виктор нашел работу на предприятии «Ивацевичи-агротехсервис», и семья перебралась на новое место.

Руководство «Ивацевичи-агротехсервиса» обещало достойную зарплату. Виктор – водитель, работал на огромном грузовом МАЗе в сельхозпредприятии. Но вместо обещанного мужчина на руки получал не более 300 рублей ($143). В результате через несколько лет споров с руководством Смирновы переехали обратно.

«У нас в Витебске свое жилье есть. Работа со временем нашлась, поэтому чувствуем себя лучше, чем было. Ведь на Брестчине нам дали дом в агрогородке Воля около Ивацевич. Дом так называемый «президентский» – просто не приспособлен для жилья. Стены всегда покрыты плесенью, всегда влажно. Очень плохое качество работы строителей. Окна просто абы какие. Вместо того, чтобы наш ребенок стал чувствовать себя лучше, мы оказались в намного худшем положении», – рассказала «Белсату» Анастасия Смирнова.

Женщина отмечает, что средств для жизни и возможностей для того, чтобы оставаться, не было.

«Когда были декретные, то хоть как-то выживали. А теперь, когда сыну уже три года и два месяца, то мы бы просто не смогли бы существовать в Брестчине. А нам же обещали чуть ли не шикарные условия. Обещали, что и дом сможем приобрести в свою собственность. А мы поверили и оказались в чрезвычайно сложной ситуации», – говорит Анастасия.

Ферма «Ивацевичи—агротехсервис».

Фото: belsat.eu

Внутренняя миграция не для белорусов

По мнению Смирновых, переезд в Брестскую область им стоил около тысячи долларов. Переезд назад тоже был очень сложным. Смирновы вынуждены были искать деньги на аренду грузовика, который стоил около 600 долларов.

«Вот только рассчитались с долгами. Когда мы выезжали из Витебска, было проще, у нас были какие-то сбережения. А вот когда перебирались из Брестчины, то у нас не было никаких сбережений, поэтому пришлось одалживать», – говорит Анастасия Смирнова.

«Я рада, что вернулись назад, так как перспективы там не было. Оставаться в том колхозе было без толку. Также без смысла устраиваться в какой-то соседний, но такой же колхоз», – рассказывает Анастасия.

Виктор Смирнов нашел работу, Анастасия тоже вышла из декретного отпуска – постепенно их жизнь улучшается.

«Сейчас Виктор работает на железной дороге. Более-менее уверенно себя чувствуем», – говорит Анастасия.

Безальтернативная жизнь в глубинке

Но у многих других жителей глубинки нет альтернативы и возможности выехать в поисках лучшей жизни. Так, например, житель Ивацевичского района Сергей Юнчик вынужден выживать на ничтожную зарплату. Мужчина работает в сельхозпредприятии Телеханов.

«Я работаю трактористом в «Телеханы-агро». За октябрь мне начислено 417 рублей, но удержано 205, и на руки я получил 212 рублей ($101). Я плачу алименты, поэтому это без вопросов, это вычисление. Но суть в том, что прожить месяц на такую сумму очень сложно. Я знаю, что пишут, будто «средняя зарплата» по стране составляет 1200 рублей. Но у меня вопрос: а какие зарплаты они считают? Уверен, что зарплату обычного тракториста они не учитывают», – возмущается Сергей.

Расчетная квитанция Сергея Юнчика.

Фото: belsat.eu

Сергей говорит, что зарплаты летом немного больше. При этом в сельскохозяйственном предприятии не начисляется премиальных, нет начислений за переработанные часы.

«Летом больше всего за этот год мне насчитали в июле – 750 рублей. Я возил зерно от комбайнов. Но работали мы с 8 до 21 часов ежедневно», – говорит житель Телеханов.

Как выжить на 200 рублей?

«Я спросил у руководителя: мол, получил на руки эти 200 рублей, и как мне жить? Жалеешь себе что-то приобрести. А директор так и не ответил нормально, он старается обходить эти вопросы стороной. Прозвучало из его уст только то, что нет денег», – говорит Сергей Юнчик.

Журналисты дозвонились до главы ОАО «Телеханы Агро» с просьбой прокомментировать ситуацию, в которой оказался механизатор предприятия.

«У меня на столе лежит заявление об увольнении водителя МАЗа. Я спрашиваю у него, почему он решил уволиться. А тот говорит, что маленькая зарплата, так как начислено 600, а получит – 400 рублей. У него тоже двое детей и 33% отчисляются на алименты. Я понимаю, что это может и мало. Но где бы эти люди не работали, эти проценты будут отчисляться, потому что идут алименты. Поэтому это нюанс. Но если сложить зарплату начисленную, то она и неплохая. Каждую копейку надо заработать, никто просто так не будет начислять деньги. Да, зарплаты, может, и не высокие, но и не маленькие», – рассказал директор сельхозпредприятия.

Действительность в глубинке не похожа на ту, которую показывают по государственному ТВ

Сельчанин признается, что единственная возможность существовать в деревне – вести приусадебное хозяйство.

«Цены растут прямо на глазах. Зайдешь в магазин, глянешь на мясо, колбасу… Одно, что спасает, – это свое хозяйство. Но и вырастить теперь того же поросенка – тоже непросто. Комбикорм недешевый, цены на зерно растут. Никто не думает о людях, никто не заботится о сельчанах, живущих в регионах. Уверен, что ни один «депутат» не сидел бы за 300 рублей», – говорит Сергей Юнчик.

Сергей Юнчик с женой.

Фото: belsat.eu

Мужчина отмечает, что действительность существенно отличается от той, которую демонстрирует с экранов государственного телевидения.

«Если смотреть телевидение, когда выступает президент, то все у нас прекрасно и все хорошо. Может, где-то около Минска и есть хорошие хозяйства. Там и техника иностранная. Но там же контроль над ними. Там они боятся и стремятся к тому, чтобы люди жили нормально. А тут кому мы нужны?» — сокрушенно отмечает Сергей.

Сельчане не проходят техосмотра, так как нет денег

«У меня есть старый автомобиль. Но я редко им пользуюсь. На работу летом еду на велосипеде. А вот зимой вынужден заводить автомобиль, чтобы хоть жену отвезти на работу. А литр топлива стоит недешево. Не говорю уже о техосмотре. Я не в состоянии оплатить этот дорожный налог. У меня нет этих 200 рублей. Как я заплачу? Да и стоит же машина все лето, выезжаю в основном только зимой. Другой вопрос, что суть оплаты – дорожный сбор. Но разве у нас здесь есть хорошие дороги? В Телеханах невозможно ехать, так как вся дорога разбита. Я же не езжу в Минск. Никто не думает про деревенских людей. Поэтому люди и выезжают без техосмотра», – констатирует Сергей.

Почему в сельском хозяйстве мизерные зарплаты?

Kaк Виктор и Анастасия Смирновы, так и Сергей Юнчик считают, что на сельхозпредприятиях многое зависит от руководителей.

«Можно в Телеханах найти работу. Вот, например, деревня Горталь рядом с поселком. Колхоз здесь был убыточен. Но после того, как появился новый руководитель, дела пошли вверх. В течение шести лет вышел из долгов. Сейчас трактористы здесь во время посевной получают до 2500 рублей. Я тоже во время посевной в Телеханах работал. Но мне насчитали 518 рублей», – рассказывает Сергей Юнчик.

Мужчина говорит, что в Телеханском сельскохозяйственном предприятии в течение нескольких лет сменилось много руководителей. По словам крестьянина, дела в колхозах зависят от руководителя и от того, как он ведет дела и как относится к людям.

«Руководила несколько лет назад у нас женщина, так ее вообще осудили и приговорили к шести годам тюрьмы. Очень она в свой карман заглядывала. Вообще сейчас руководство не прислушивается к людям. Да и сидят они на окладах и не особенно волнуются. Я думаю, что они получают хорошие деньги», – говорит Сергей Юнчик.