Владимир Арциман: Он уже нахозяйничал, «хозяйственник», и теперь продает страну 2 16.12.2019, 13:04

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Активист «Народнай Грамады» рассказал, почему вышел на акцию в защиту независимости в Гродно.

Более сотни жителей Гродно приняли вчера участие в акции в поддержку независимости Беларуси и против «углубления интеграции» с Россией. Люди стояли с плакатами, бело-красно-белыми флагами. Позже выстроились в живую цепь.

О своем участии в акции рассказал экс-кандидат в «депутаты», представитель «Народнай Грамады» Владимир Арциман:

«20 декабря правитель нашего государства планирует подписать соглашение о политической интеграции. Никому конкретно неизвестно, что там они собираются подписать. И я не хочу, чтобы независимость Беларуси продавалась за энергетические ресурсы России. Он уже нахозяйничал, хозяйственник, со своими министрами, со своим правительством, и теперь продает страну».