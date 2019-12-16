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На фоне протестов правительство Франции отменило пенсионную реформу

  • 16.12.2019, 16:07
На фоне протестов правительство Франции отменило пенсионную реформу
Фото: Reuters

Во многих городах проходили митинги и забастовки.

Власти Франции отменили пенсионную реформу, из-за которой в стране проходили массовые протесты и забастовки. Верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делева подал в отставку, сообщает "Зеркало недели. Украина со ссылкой на Le Monde.

Как сообщалось, правительство Франции намерено повысить с 2027 года возраст, начиная с которого в стране можно будет получать пенсию в полном объеме, с 62 до 64 лет. Французов, родившихся до 1975 года, пенсионная реформа не затронет.

Напомним, в 1995 году тогдашний премьер-министр Ален Жюппе не смог провести пенсионную реформу по причине масштабных длительных забастовок.


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