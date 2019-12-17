Олег Волчек: Признания экс-бойца «эскадрона смерти» поставили власти в цугцванг 16 17.12.2019, 17:30

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Олег Волчек

Любой ход режима ведет к ухудшению его позиции.

Руководитель организации «Правовая помощь населению», бывший следователь, председатель общественной комиссии по расследованию исчезновения Юрия Захаренко Олег Волчек прокомментировал интервью бывшего сотрудника СОБРа, рассказавшего, как убивали оппозиционных политиков.

– Когда прочитал интервью, у меня, как и у многих, возник вопрос: какой мотив был у Юрия Гаравского придать огласке детали громких убийств белорусских политиков и признаться в своем участии. Почему он сделал это через 20 лет, а не раньше? – рассуждает Волчек в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

Судя по биографии Гаравского, он спокойно работал в Беларуси, мог в любой момент выехать из страны и раньше – он не был под наблюдением.

Олег Волчек на 99% уверен, что Гаравский участвовал в убийствах.

– 1 % оставляю, что это может быть разработка спецслужб. Учитывая трения с Россией, некоторые эту версию выдвигают.

По мнению правозащитника, одной из причин, по которой бывший сотрудник СОБРа спустя 20 лет обнародовал информацию об убийствах, стал срок исковой давности.

– Он будет пособником или соучастником, поскольку не стрелял. Как правило, у них срок всегда немного меньше, чем у заказчика или прямого исполнителя.

Кроме того, есть и другая возможная причина – проблема со здоровьем, которое он решил поправить в Европейском Союзе. Плюс забота о собственной безопасности.

Волчек называет еще одну версию:

– Не исключено, что «братки» (из СОБРа) ему предложили уехать из страны и рассказать СМИ, назвав их фамилии, чтобы с ними ничего не случилось.

Волчек считает, что Гаравский мог и раньше признаться в содеянном:

– Он мог бы мужественно пойти в прокуратуру, никто бы его не убил за это. Почему ты 20 лет мучил родственников Захаренко, Гончара, Красовского, если знал обо всем?

«Если бы Гаравский ничего не знал, на него бы столько компромата сейчас выложили...»

Олег Волчек также прокомментировал заявления экс-командира СОБРа Дмитрия Павличенко о том, что Гаравский пьяным за рулем попал в аварию и сидел за вымогательство.

– Пусть Павличенко расскажет, где авария была, по какой уголовной статье сидел Гаравский. Прокуратура может поднять документы и дать четкий ответ. Тогда мы поймем: Гаравский – уголовник, который решил скрыться от правосудия, или он говорит правду.

Правозащитник отмечает, что фамилии сотрудников СОБРа, которые назвал Гаравский, ранее фигурировали в расследовании общественной комиссии, которая занималась делом Захаренко.

– Все это говорит о том, что либо Гаравский хорошо осведомлен о событиях, либо является непосредственным их участником. Если бы он ничего не знал, на него бы столько компромата сейчас выложили... Но они этого сделать не могут, он знает тонкости – как и где расстреливали.

«Начинается движуха. Сейчас первые будут давать показания те, кто расследовал дела»

По словам Олега Волчека, членов общественной комиссии, расследовавшей гибель бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, не удивили детали убийства, о которых рассказал в интервью Гаравский.

– Мы на четвертый день уже знали, кто и как похищал. Уведомили сотрудников правоохранительных органов. Все всё понимали, только пожимали плечами. Ответственность несут и прокуроры, и оперы, которые занимались делом. Лопатик (Николай Лопатик – бывший начальник Главного управления криминальной милиции. В его рапорте на имя министра внутренних дел Владимира Наумова от 21 ноября 2000 г. утверждалось, что Шейман дал указание Павличенко физически уничтожить Юрия Захаренко – прим.) пускай не говорит, что у него с памятью плохо. Он скрывает тяжкие государственные преступления. Божелко (экс-генпрокурор – прим.) тоже отсиживается у себя в квартире, говорят, никуда не устраивается. О чем они думают? Начинается движуха. Сейчас первые будут давать показания.

...Надеюсь, что Гаравский покаялся. Владимир Чумаченко (ныне покойный), который работал старшим следователем по важнейшим делам прокуратуры Минска (вел дела об исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского – прим.), грозился мне морду набить. Говорил, что я не знаю, как он расследовал дело и раскрыл его. Я отвечал ему: «Если раскрыл – сделай достоянием гласности». Он ушел из этого мира и не рассказал ничего.

Признания экс-бойца «эскадрона смерти» поставили власти Беларуси в безвыходную ситуацию, подводит итог Олег Волчек.

– В шахматах есть термин цугцванг – когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Какой бы ход ни предприняли власти, они все равно будут виновны. Если уголовные дела не возобновят – это значит, они покрывают преступников.

Волчек предполагает, что в ближайшее время состоится совещание, власти будут обсуждать, как выходить из этой ситуации.