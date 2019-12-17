закрыть
17 декабря 2019, вторник, 18:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Польша может получить от ЕС €20 млрд на энергетическую трансформацию

  • 17.12.2019, 18:16
Польша может получить от ЕС €20 млрд на энергетическую трансформацию
Конрад Шиманьский
Фото: Radek Pietruszka / Polska Agencja Prasowa / Globallookpress.com

Об этом заявил министр по европейским делам Польши.

Между Польшей и Европейской комиссией нет противоречий относительно критериев справедливой энергетической трансформации. Об этом выступая в Сенате заявил министр по европейским делам Польши Конрад Шиманьский, который представил итоги прошедшего на прошлой неделе саммита Европейского совета в Брюсселе, передает «Радио Польша».

Польша не была включена в программу ЕС по климатическому нейтралитету до 2050 года. Как пояснил министр Шиманьский, стоимость энергетической трансформации в стране будет в два раза выше, чем в среднем по ЕС.

Отсутствие согласия Польши на значительное сокращение выбросов парниковых газов к 2050 году подверглось критике со стороны сенаторов «Гражданской коалиции».

Правительство гарантирует, что энергетическая трансформация в Польше будет происходить при финансовой поддержке Европейского союза. Ближайшие месяцы будут посвящены переговорам о критериях выделения денег из Фонда справедливой трансформации, ресурс которого составляет 100 миллиардов евро. По неофициальной информации, Варшава может получить пятую часть этой суммы, или около 20 миллиардов евро. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что Польша получит финансирование, несмотря на то, что пока она исключена из программы ЕС по энергетической трансформации до 2050 года.


популярное за неделю

Мнение

Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
А теперь – дискотека!
А теперь – дискотека! Ирина Халип
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці Яўген Афнагель
Раздача должностей и удочек
Раздача должностей и удочек Леонид Фридкин