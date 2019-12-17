Польша может получить от ЕС €20 млрд на энергетическую трансформацию 17.12.2019, 18:16

Конрад Шиманьский

Фото: Radek Pietruszka / Polska Agencja Prasowa / Globallookpress.com

Об этом заявил министр по европейским делам Польши.

Между Польшей и Европейской комиссией нет противоречий относительно критериев справедливой энергетической трансформации. Об этом выступая в Сенате заявил министр по европейским делам Польши Конрад Шиманьский, который представил итоги прошедшего на прошлой неделе саммита Европейского совета в Брюсселе, передает «Радио Польша».

Польша не была включена в программу ЕС по климатическому нейтралитету до 2050 года. Как пояснил министр Шиманьский, стоимость энергетической трансформации в стране будет в два раза выше, чем в среднем по ЕС.

Отсутствие согласия Польши на значительное сокращение выбросов парниковых газов к 2050 году подверглось критике со стороны сенаторов «Гражданской коалиции».

Правительство гарантирует, что энергетическая трансформация в Польше будет происходить при финансовой поддержке Европейского союза. Ближайшие месяцы будут посвящены переговорам о критериях выделения денег из Фонда справедливой трансформации, ресурс которого составляет 100 миллиардов евро. По неофициальной информации, Варшава может получить пятую часть этой суммы, или около 20 миллиардов евро. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что Польша получит финансирование, несмотря на то, что пока она исключена из программы ЕС по энергетической трансформации до 2050 года.