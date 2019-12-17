Раскрыта личность высланного из Германии российского дипломата-разведчика ГРУ 3 17.12.2019, 19:27

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Евгений Суцкий

Он должен был лоббировать реализацию «Северного потока-2», вербуя немецких чиновников.

Одного из российских дипломатов, которых Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата, зовут Евгений Суцкий, он является военным разведчиком ГРУ (Главного управления Генштаба). Его личность была раскрыта таблоидом Bild, передает lenta.ru.

Сообщается, что в Берлине высланный сотрудник занимал должность заместителя военного атташе. Он должен был лоббировать реализацию проекта «Северный поток-2», вербуя немецких чиновников.

Суцкий родился в 1984 году в городе Гуково Ростовской области, в 21 год он переехал в Москву, где учился в горном университете. Не позднее 2008 года он перешел в академию российской военной службы. Суцкий работал в берлинском диппредставительстве с 2017 года. Спецслужбы вели за ним наблюдение с июля 2019 года. Предположительно, он смог через бывшего кандидата от партии ХДС в бундестаг Салахдина Кобана познакомиться с членом фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоахимом Пфайффером, который занимается экономическими вопросами.