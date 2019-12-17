закрыть
17 декабря 2019, вторник, 20:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Стала известна причина неисправности «Штадлера», который ехал из Гомеля в Минск

3
  • 17.12.2019, 19:34
  • 3,358
Стала известна причина неисправности «Штадлера», который ехал из Гомеля в Минск

Тогда были эвакуированы около 600 пассажиров.

Отказ высоковольтного кабеля стал причиной аварийной остановки поезда Минск — Гомель в минувшее воскресенье, сообщает ОНТ.

Инцидент произошел у станции Красный Берег. Пассажиры скоростного поезда услышали хлопки, затем последовала серия вспышек с искрами и появился запах гари, после чего в салоне пропало электричество.

Эвакуированы были около 600 пассажиров. Никто из них не пострадал. Через час за людьми приехал другой состав. В Гомель пассажиров доставили с опозданием почти на три часа.


популярное за неделю

Мнение

Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
А теперь – дискотека!
А теперь – дискотека! Ирина Халип
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці Яўген Афнагель
Раздача должностей и удочек
Раздача должностей и удочек Леонид Фридкин