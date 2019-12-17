Стала известна причина неисправности «Штадлера», который ехал из Гомеля в Минск

Стала известна причина неисправности «Штадлера», который ехал из Гомеля в Минск3
- 17.12.2019, 19:34
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Тогда были эвакуированы около 600 пассажиров.
Отказ высоковольтного кабеля стал причиной аварийной остановки поезда Минск — Гомель в минувшее воскресенье, сообщает ОНТ.
Инцидент произошел у станции Красный Берег. Пассажиры скоростного поезда услышали хлопки, затем последовала серия вспышек с искрами и появился запах гари, после чего в салоне пропало электричество.
Эвакуированы были около 600 пассажиров. Никто из них не пострадал. Через час за людьми приехал другой состав. В Гомель пассажиров доставили с опозданием почти на три часа.