Павла Северинца возле дома задержал ОМОН 38 18.12.2019, 11:52

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Павел Северинец

Фото: Arciom Liava / Facebook

Оппозиционный политик шел на встречу, где планировалось подписание обращения к белорусским силовикам.

Одого из лидеров Белорусской христианской демократии Павла Северинца возле его дома задержал ОМОН. Об этом у себя в «Фейсбуке» сообщила супруга политика Ольга Северинец.

Напомним, Павел Северинец организовывал акции против интеграции с Россией 7 и 8 декабря. На него были составлены протоколы.

Как сообщает tut.by, Северинец вышел из дома, чтобы пойти на встречу организаторов кампании «Абаронім незалежнасць», где в 12.00 планировалось подписание обращения к белорусским силовикам. Оппозиция хотела призвать силовиков защищать независимость Беларуси.