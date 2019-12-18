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Павла Северинца возле дома задержал ОМОН

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  • 18.12.2019, 11:52
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Павла Северинца возле дома задержал ОМОН
Павел Северинец
Фото: Arciom Liava / Facebook

Оппозиционный политик шел на встречу, где планировалось подписание обращения к белорусским силовикам.

Одого из лидеров Белорусской христианской демократии Павла Северинца возле его дома задержал ОМОН. Об этом у себя в «Фейсбуке» сообщила супруга политика Ольга Северинец.

Напомним, Павел Северинец организовывал акции против интеграции с Россией 7 и 8 декабря. На него были составлены протоколы.

Как сообщает tut.by, Северинец вышел из дома, чтобы пойти на встречу организаторов кампании «Абаронім незалежнасць», где в 12.00 планировалось подписание обращения к белорусским силовикам. Оппозиция хотела призвать силовиков защищать независимость Беларуси.


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