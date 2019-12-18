Белорусская «Дружба» вновь предлагает повысить тариф на транзит нефти 2 18.12.2019, 16:50

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Cумма повышения — довольно внушительная.

«Гомельтранснефть Дружба» предлагает российской стороне увеличить тариф на транзит нефти в 2020 году на 16,6%, сообщает «Коммерсантъ».

Если «Транснефть» и «Гомельтранснефть Дружба» не смогут договориться, вопрос должны будут решить тарифные органы государств (ФАС и МАРТ) до 15 января 2020 года.

Если регуляторы также не достигнут договоренности, то «тарифы индексируются в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, увеличенного не более чем на 3%, а именно — на 6,8%».

Напомним, недавно советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что компания не согласна с предложениями белорусской стороны по повышению тарифов.

В этом году Беларусь и Россия уже согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти на 3,7% с 1 сентября 2019 года. Как комментировал глава ФАС Игорь Артемьев, тариф на прокачку нефти в Беларусь в январе 2020 года будет индексирован по общему правилу «инфляция минус».

Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго в конце сентября пояснял, что повышение тарифа на транзит нефти на 21% позволяет до конца года покрыть все издержки из-за инцидента с загрязненной нефтью.