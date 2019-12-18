СМИ: Белорусы будут платить 80 евро за «шенген» 11 18.12.2019, 17:31

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За детей же придется заплатить 40 евро вместо нынешних 35.

Пару дней назад представитель МВД Алексей Бегун давал интервью, в котором говорил про «шенген» за 35 евро для белорусов. Он сказал, что дело за Европейской комиссией: мол, она должна дать сигнал для подписания и ратификации соглашения по упрощению визового режима. Бегун предположил, что подписи на документе появятся в следующем году: когда он вступит в силу, шенгенские визы подешевеют. Но в СМИ появилась другая информация.

«Телеграф» пишет, что пообщался с независимой европейскей организацией SchengenVisaInfo.com – она собирает и публикует всю информацию, связанную с шенгенскими визами. Там журналистам объяснили, что с февраля 2020 года белорусы, подавая заявление на «шенген», все-таки должны будут платить 80 евро вместо 60 евро, как это есть сейчас. За детей же придется заплатить 40 евро вместо нынешних 35.

В организации говорят так: несмотря на то, что переговоры между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима еще ведутся, «более вероятно, что к Беларуси будут относиться так же, как и к другим странам, пока полностью не вступит в силу соглашение об упрощении визового режима».

Белорусам также придется получать «шенген» по новым правилам». Они вступят в силу со 2 февраля 2020 года

Это связано с введением обновленного Шенгенского визового кодекса, принятого Советом ЕС в июне 2019 года. Так, все представительства стран шенгенской зоны за рубежом обязаны учитывать новые правила, в том числе в Беларуси.

Правила позволят белорусам подавать заявку за шесть месяцев до поездки, а не за три, как сейчас. Они облегчают выдачу многократных виз с более длительным сроком действия для регулярных туристов с положительной визовой историей.

По информации SchengenVisaInfo.com, государства-члены, которые не представлены в Беларуси в визовых вопросах, теперь будут сотрудничать с внешними поставщиками услуг. Такая мера должна облегчить подачу виз для путешественников. Внешние поставщики услуг смогут брать плату за обслуживание, которая не может быть выше, чем плата за визу. Это означает, что беларусы, обращающиеся к внешнему поставщику визовых услуг, могут заплатить до 160 евро за одну визу.