Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» равен его стоимости 14 18.12.2019, 21:54

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Россияне не знают, что делать с авианосцем дальше.

Причиненный пожаром авианосцу «Адмирал Кузнецов» ущерб практически равен нынешней стоимости корабля, сообщил “Ъ” источник в штабе Северного флота.

«Предварительно ущерб, нанесенный возникшим пожаром, оценивается в 95 млрд руб.,— объяснил он.— При этом речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах».

Современная стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы с учетом износа каркаса и без вооружения достигает 110 млрд руб. «Оглашенная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ»,— отметил источник.

По его словам, пока не ясно, что делать с авианосцем дальше и адекватны ли затраты дальнейшему использованию. «Скорее всего “Кузнецов” все-таки будут восстанавливать, но больше из-за его легендарности, чем боевой способности»,— подчеркнул источник.

Возгорание на авианосце произошло от искры при проведении сварочных работ. В причинах инцидента разбираются несколько комиссий. По словам специалистов, причиной пожара стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.