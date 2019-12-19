Bild: Разоблачена работа шпионской сети Путина в Германии 19.12.2019, 8:42

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Ее география и размеры стали известны в подробностях.

"Заказное убийство в центре Берлина - показательный пример дерзости, с которой Кремль действует в Германии и устанавливает связи вплоть до политической, экономической и общественной верхушки", - пишет немецкий таблоид Bild (перевод — inopressa.ru).

"Шпионаж, саботаж, оказание влияния, пропаганда, отмывание денег, торговля оружием и наркотиками: Москва на протяжении 60 лет руководит в Германии сетью агентов, имеющей связи как на западе, так и на востоке (некогда это были КГБ и группы "Штази", сегодня - ГРУ, СВР"), - утверждает автор статьи Петер Тиде.

"По предположению экспертов, в Германии находится как минимум 3 тыс. активных или "спящих" агентов, информантов и лиц, оказывающих влияние", - говорится в статье.

"Оперативный центр: Потсдам. Туда КГБ в 1989/1990 годах тайно переместил свою штаб-квартиру в ГДР (в компетенции которой был и запад), до 1994 года она существовала под видом группы советских войск. Здесь жили и живут важные немецкие агенты Кремля, информанты и россияне", - пишет издание.

"Важное значение имеет Бавария. Из Мюнхена осуществлялось проникновение в диаспору (например, дело Георгия Трофимова) и оказывается влияние на политические круги. Осуществляются инвестиции по политико-стратегическим соображениям (например, в Ингольштадте, Альпах)".

"Бастионы: Берлин (посольство и консульства: 359 сотрудников), Баден-Баден, Франкфурт, Росток/Шверин (политика), Дрезден/Лейпциг, район Котбуса (радиовещание)".

"В фокусе агентов: банки и страховые компании, верфи, нефтехимическая отрасль (особенно нефтеперерабатывающие заводы - ведь Путин написал диссертацию на тему использования сырья в качестве оружия)", - указывает издание.

"Традиционно в шпионаже подозреваются и сановники Русской Православной Церкви. В России Церковь полностью находится в руках спецслужб - патриарх был офицером КГБ. В Бранденбурге промосковские политики на протяжении нескольких лет пытались предоставить гражданство одному сановнику, министр внутренних дел Йорг Шенбом (ХДС) отказал в этом, сославшись на кэгэбэшное прошлое священника".

Шпионскими центрами являются, как утверждает издание, и некоторые российско-германские экономические и торговые объединения.

"Через аналитические центры устанавливаются контакты с представителями политики и экономики, создаются легенды о поездках некоторых агентов, готовятся и распространяются пропагандистские исследования". К таким организациям относится, например, исследовательский институт "Диалог цивилизаций" в Берлине, учрежденный другом Владимира Путина и соседом по даче Владимиром Якуниным.

С помощью российских концернов и политических объединений в немецких университетах раздаются и должности профессоров. "Так, в Мекленбурге-Передней Померании должностью профессора наделили датского эколога и специалиста по уткам, которого ранее обратили из противника газопровода "Северный поток" ("Газпром"), проходящего через Балтийское море, в его сторонника", - говорится в статье.

"Через немецких политиков и экс-депутатов Кремль оказывает влияние на Балканы (Сербию, Косово, Черногорию, Албанию) - как в политике, так и на рынке нефти и газа. Для этого используется один из институтов Королевского колледжа в Лондоне, который предположительно финансируется российскими объединениями".

"Незаконные вооруженные формирования действуют под видом клубов спортивных единоборств и казачьих объединений. Особенно в объединениях по спортивным единоборствам, вероятно, целенаправленно устанавливаются контакты с полицейскими и солдатами".

"Берлин-Шенефельд и другие аэропорты все еще служат Кремлю для наркобизнеса - например, получения кокаина из Латинской Америки (бизнес ведется десятилетиями - раньше он осуществлялся через "Штази" и КГБ").

"В таких городах, как Мюнхен и Берлин, структуры Кремля и спецслужб инвестируют миллиарды. С одной стороны, чтобы отмывать или прятать деньги, но также и для того, чтобы приобретать влияние в регионе", - пишет Bild.