Фотофакт: Экс-боец СОБРа Гаравский на базе, где убили Гончара и Красовского

Фотофакт: Экс-боец СОБРа Гаравский на базе, где убили Гончара и Красовского7
- 19.12.2019, 8:50
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Фильм был снят в том же году, когда исчезли оппоненты Лукашенко.
В сети появился архивный видеосюжет о белорусском специальном отряде быстрого реагирования (СОБР). В кадрах фигурирует Юрий Гаравский, который на днях в интервью Deutsche Welle рассказал о похищениях и убийства противников Лукашенко 20 лет назад и своем участии в них, сообщает «Радыё Свабода».
На постановочных кадрах спецоперации СОБР по освобождению заложницы Юрий Гаравский снялся в качестве захватчика (на видео начиная с 6:08).
Как следует из кадров видео 1999 года, съемки происходили на тогдашней базе СОБРа под Бегомлем. Там, где по разным свидетельствам, в том же 1999 году убили Виктора Гончара и Анатолия Красовского.
Вот как выглядит коридор в заброшенном здании на территории воинской базы СОБР сейчас:
На архивном видеосюжете, похоже, съемки велись в том же здании.
Фото комнат внутри заброшенного ныне зданиия
На архивном видео СОБР «заложница» и сам Юрий Гаравский находятся в комнате с такими же желтыми занавесками.
Если посмотреть на современные фотографии здании снаружи и внутри, можно увидеть и другие сходства: например, одинаковые решетки на окнах.