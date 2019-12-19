Фотофакт: Экс-боец СОБРа Гаравский на базе, где убили Гончара и Красовского 7 19.12.2019, 8:50

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Кадар зь відэа. Юры Гараўскі ў ролі захопніка закладніцы

Фильм был снят в том же году, когда исчезли оппоненты Лукашенко.

В сети появился архивный видеосюжет о белорусском специальном отряде быстрого реагирования (СОБР). В кадрах фигурирует Юрий Гаравский, который на днях в интервью Deutsche Welle рассказал о похищениях и убийства противников Лукашенко 20 лет назад и своем участии в них, сообщает «Радыё Свабода».

На постановочных кадрах спецоперации СОБР по освобождению заложницы Юрий Гаравский снялся в качестве захватчика (на видео начиная с 6:08).

Как следует из кадров видео 1999 года, съемки происходили на тогдашней базе СОБРа под Бегомлем. Там, где по разным свидетельствам, в том же 1999 году убили Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Вот как выглядит коридор в заброшенном здании на территории воинской базы СОБР сейчас:

Фота 17 сьнежня 2019 году

На архивном видеосюжете, похоже, съемки велись в том же здании.

Кадар з архіўнага відэа пра СОБР, выглядае, зьняты ў тым жа будынку

Фото комнат внутри заброшенного ныне зданиия

Унутры закінутага будынку на тэрыторыі вайсковай базы СОБР. Фота 17 сьнежня 2019 году

Унутры будынку. Фота 17 сьнежня 2019 году

На архивном видео СОБР «заложница» и сам Юрий Гаравский находятся в комнате с такими же желтыми занавесками.

Кадар з архіўнага відэа пра СОБР. «Закладніца»

Юры Гараўскі ў ролі захопніка ў тым жа пакоі

Если посмотреть на современные фотографии здании снаружи и внутри, можно увидеть и другие сходства: например, одинаковые решетки на окнах.

Рашоткі на вокнах у будынку на тэрыторыі былой вайсковай базы СОБР. Фота 17 сьнежня 2019 году

Будынак звонку. 17 сьнежня 2019 году