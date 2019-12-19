закрыть
19 декабря 2019, четверг, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Фотофакт: Экс-боец СОБРа Гаравский на базе, где убили Гончара и Красовского

7
  • 19.12.2019, 8:50
  • 9,446
Фотофакт: Экс-боец СОБРа Гаравский на базе, где убили Гончара и Красовского
Кадар зь відэа. Юры Гараўскі ў ролі захопніка закладніцы

Фильм был снят в том же году, когда исчезли оппоненты Лукашенко.

В сети появился архивный видеосюжет о белорусском специальном отряде быстрого реагирования (СОБР). В кадрах фигурирует Юрий Гаравский, который на днях в интервью Deutsche Welle рассказал о похищениях и убийства противников Лукашенко 20 лет назад и своем участии в них, сообщает «Радыё Свабода».

На постановочных кадрах спецоперации СОБР по освобождению заложницы Юрий Гаравский снялся в качестве захватчика (на видео начиная с 6:08).

Как следует из кадров видео 1999 года, съемки происходили на тогдашней базе СОБРа под Бегомлем. Там, где по разным свидетельствам, в том же 1999 году убили Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Вот как выглядит коридор в заброшенном здании на территории воинской базы СОБР сейчас:

Фота 17 сьнежня 2019 году

На архивном видеосюжете, похоже, съемки велись в том же здании.

Кадар з архіўнага відэа пра СОБР, выглядае, зьняты ў тым жа будынку

Фото комнат внутри заброшенного ныне зданиия

Унутры закінутага будынку на тэрыторыі вайсковай базы СОБР. Фота 17 сьнежня 2019 году
Унутры будынку. Фота 17 сьнежня 2019 году

На архивном видео СОБР «заложница» и сам Юрий Гаравский находятся в комнате с такими же желтыми занавесками.

Кадар з архіўнага відэа пра СОБР. «Закладніца»
Юры Гараўскі ў ролі захопніка ў тым жа пакоі

Если посмотреть на современные фотографии здании снаружи и внутри, можно увидеть и другие сходства: например, одинаковые решетки на окнах.

Рашоткі на вокнах у будынку на тэрыторыі былой вайсковай базы СОБР. Фота 17 сьнежня 2019 году
Будынак звонку. 17 сьнежня 2019 году
Кадар з архіўнага відэа пра СОБР

популярное за неделю

Мнение

Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников
Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси
Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси Наталья Радина
Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
А теперь – дискотека!
А теперь – дискотека! Ирина Халип