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В Польше выросла зарплата

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  • 19.12.2019, 10:29
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В Польше выросла зарплата
Фото с сайта wyborcza.biz

В ноябре средняя зарплата на предприятиях составила порядка 1245 евро.

В ноябре средняя заработная плата на предприятиях в Польше составила без вычета налогов 5229 злотых (около 1245 евро), что на 5,3% больше, чем в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой Главное статистическое управление.

Обнародованные данные касаются компаний, в которых трудоустроены более 9 человек.

В общей сложности, в Польше в таких кампаниях в ноябре работали около 6,4 млн человек, что то на 2,6% больше, чем в ноябре 2018 года.


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