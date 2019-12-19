Российские матери окружили пикетами здание, где пройдет пресс-конференция Путина 19.12.2019, 10:50

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Мать Даниила Конона Наталья у Центра международной торговли

Некоторые участники протестов держат голодовку.

Участники движения «Матери против политических репрессий» вышли с одиночными пикетами к Центру международной торговли в Москве, где сегодня пройдет ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. Об этом сообщила «Новой газете» председатель общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина.

Плакаты, с которыми они вышли на пикеты, обращены к журналистам. На них есть надписи: «Спросите президента: в курсе ли он, что матери на голодовке, пытаясь добиться диалога с ним!», «Россия убивает политзаключенных. Журналисты, почему вы молчите?» и другие.

Некоторые участники движения держат голодовку «в надежде на то, что их услышат и начнут с ними диалог, которого они добиваются, а на дела их детей и родственников обратят внимание». О голодовке ранее объявили Русина, председатель совета за освобождение экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, а также Юлия Виноградова, мать фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой, и Наталья Конон, чей сын Даниил был фигурантом «московского дела».

Ежегодная пресс-конференция Путина начнется в 12:00 (по Минску). На нее аккредитовали более 1,7 тысяч представителей прессы, уточняет РИА Новости. Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента попросил журналистов не использовать во время нее большие плакаты, так как они мешают работе фотографов и операторов.