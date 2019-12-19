Экономист: Беларусь условно можно разделить на три слоя 4 19.12.2019, 11:15

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Фото: БелТА

В Минск продолжат приезжать все больше белорусов.

Как отметила на конференции «Reshape 2019 – Framing the Future of Belarus» академический директор ВEROC Екатерина Борнукова, в Беларуси осталось много советского наследия, которое проявляется в том числе и в региональной политике, пишет «Ежедневный журнал».

В качестве наглядного примера она назвала моногорода, где жизнь всего населения зависит от градообразующих предприятий. Как правило, более 25% жителей таких городов занято на одном предприятии. По словам эксперта, у нас в таких городах живет до 10% населения страны.

«Однако, когда наступает экономический кризис, люди теряют работу. Так, к примеру, в Костюковичах на Белорусском цементном заводе занятость с 2014 года сократилась на 400 человек», – рассказала Екатерина Борнукова.

Сегодня, обратила внимание экономист, в стране затяжной экономический кризис, или стагнация, что означает, что денег у государства на поддержку неэффективных предприятий, нет.

«Не все, но многие из госпредприятий в следствие этого должны сокращать избыточную занятость, что приводит к тому, что регионы становятся депрессивными, – отметила эксперт. – Разница в уровне жизни между регионами только усугубилась в последние годы после экономического кризиса 2015-16 годов».

В качестве примера неравенства между городом и сельской местностью экономист привела итоги международного исследования PISA, которые показали, что разница между уровнем знаний учащихся города и села составляет 50 баллов.

«Казалось бы это немного, но этой разница в целый год обучения. То есть школьники из сельской местности отстают на один год от своих сверстников в городе», – заметила эксперт.

«Возьмем еще один показатель – продолжительность жизни в городе и сельской местности. В городе она составляет 75,6 лет, в сельской местности – 71 год. Разница в четыре года – и это немало», – считает Борнукова.

Страна одного города

Екатерина Борнукова считает, что Беларусь условно можно разделить на три слоя: Минск, Минскую область и все остальные регионы, которые продолжают отставать.

«Почему в конце концов нам не стать страной одного города? Никаких технических препятствий к этому нет. Но, нужно понимать, что не все люди хотят уезжать и жить в Минске. Есть и те, кто хотел бы уехать, но не может, в, первую очередь, вот из-за этого существующего регионального неравенства. То есть, если ты родился в регионе, то это был не твой выбор», – отметила экономист.

Поэтому, в первую очередь, сегодня государственные программы должны быть направлены на сокращение разрыва в уровне человеческого капитала между городом и селом, придерживается мнения экономист.

Как считает профессор МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов (Россия) Наталья Зубаревич, Минск в будущем будет все равно стягивать людей, в него будут приезжать и оставаться, как не запрещай.

«Потому что здесь есть рабочие места и выше зарплаты, а малые города и села будут сжиматься», – отметила она.

Она также подчеркнула, что как только одни регионы развиваются, автоматически в стране растет неравенство, и этому есть экономическое обоснование.

«Есть регионы с более конкурентными преимуществами, ресурсами, где выше человеческий капитал, но туда и инвестируют больше, туда вкладываются деньги, туда идет бизнес. Как итог, они еще больше развиваются, а другие, наоборот, отстают», – заключила она.