Литва приняла окончательное решение о запрете импорта электроэнергии из Беларуси 1 19.12.2019, 13:15

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Фото: Getty Images

«За» проголосовали 105 депутатов Сейма.

Сейм Литвы одобрил дополнительные меры, предложенные президентом Гитанасом Науседой, чтобы не допустить на территорию страны электроэнергию, произведенную на Островецкой АЭС (БелАЭС), строящейся в Беларуси, в 50 км от Вильнюса.

Как сообщает TV3, это решение поддержали 105 парламентариев, 9 воздержались.

С 1 января следующего года компании не будут получать новых разрешений на импорт электроэнергии из Беларуси.

Кроме того, лицензия на импорт будет приостановлена, если будет установлено, что импортер несет угрозу для национальной безопасности.

Как только члены Сейма узнали о проекте Островецкой АЭС, они опасались, что электроэнергия, произведенная ею, сможет попасть в Литву по другим маршрутам. Либерал Евгениус Гентвилас отметил, что электроэнергия, произведенная в Беларуси, скорее всего, будет экспортирована в Россию, откуда она может попасть в Финляндию, а оттуда в Литву. Не исключена вероятность того, что Россия будет продавать белорусскую электроэнергию Латвии, откуда электроэнергия также попадет в Литву.

За первое полугодие этого года Литва импортировала из Беларуси почти 13 процентов своей электроэнергии. По данным Litgrid, большинство электроэнергии было импортировано из России и Швеции - почти по 26 процентов.

Как только Островецкая АЭС начнет вырабатывать электроэнергию, будет установлена нулевая пропускная способность между Литвой и Беларусью, поэтому коммерческий импорт из Беларуси не будет происходить, а электроэнергия, произведенная Островецкой АЭС, не будет продаваться в Литве.

Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2020 году. Литовское правительство говорит, что при строительстве станции не были соблюдены требования техники безопасности и охраны природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.