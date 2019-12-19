Шотландия призвала Лондон к переговорам о референдуме 19.12.2019, 15:00

Эдинбург считает, что у него есть мандат на референдум.

Глава правительства шотландской автономии Никола Стерджен призвала британское правительство к переговорам о новом референдуме о независимости Шотландии, сообщает BBC.

Стерджен заявила, что после победы Шотландской национальной партии (ШНП) в 48 из 59 избирательных округов в Шотландии у нее есть неоспоримый мандат на референдум.

Однако для проведения нового волеизъявления требуется согласие британского правительства, а премьер-министр Борис Джонсон обещал не допустить этого шага.

Джонсон считает, что вопрос был решен в 2014 году, когда 55% шотландцев проголосовали против независимости.

В четверг правительство Шотландии направит в Лондон официальный запрос по поводу референдума.