Шотландия призвала Лондон к переговорам о референдуме
- 19.12.2019, 15:00
Эдинбург считает, что у него есть мандат на референдум.
Глава правительства шотландской автономии Никола Стерджен призвала британское правительство к переговорам о новом референдуме о независимости Шотландии, сообщает BBC.
Стерджен заявила, что после победы Шотландской национальной партии (ШНП) в 48 из 59 избирательных округов в Шотландии у нее есть неоспоримый мандат на референдум.
Однако для проведения нового волеизъявления требуется согласие британского правительства, а премьер-министр Борис Джонсон обещал не допустить этого шага.
Джонсон считает, что вопрос был решен в 2014 году, когда 55% шотландцев проголосовали против независимости.
В четверг правительство Шотландии направит в Лондон официальный запрос по поводу референдума.