В Эстонии минималка вырастет до 584 евро 3 19.12.2019, 16:53

Минимальная почасовая зарплата составит 3,48 евро.

19 декабря правительство Эстонии установило минимальную заработную плату в 2020 году на уровне 584 евро в месяц, передает Rus.err.ee.

Минимальная почасовая зарплата составит 3,48 евро.

В настоящее время в Эстонии установлена минимальная зарплата в размере 540 евро в месяц. По данным Налогово-таможенного департамента, в этом году ее получали 20 500 человек или 4,3% от всех наемных работников.