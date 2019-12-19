закрыть
19 декабря 2019, четверг, 17:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Эстонии минималка вырастет до 584 евро

3
  • 19.12.2019, 16:53
В Эстонии минималка вырастет до 584 евро

Минимальная почасовая зарплата составит 3,48 евро.

19 декабря правительство Эстонии установило минимальную заработную плату в 2020 году на уровне 584 евро в месяц, передает Rus.err.ee.

Минимальная почасовая зарплата составит 3,48 евро.

В настоящее время в Эстонии установлена минимальная зарплата в размере 540 евро в месяц. По данным Налогово-таможенного департамента, в этом году ее получали 20 500 человек или 4,3% от всех наемных работников.


популярное за неделю

Мнение

Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников
Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси
Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси Наталья Радина
Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
А теперь – дискотека!
А теперь – дискотека! Ирина Халип