В Беларуси приведен в исполнение еще один смертный приговор 3 19.12.2019, 17:35

Наша страна остается единственным в Европе государством, где применяется такая мера наказания.

17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, пишет «Коммерческий курьер». Его приговорили к смертной казни за убийство двух девушек.

О приведении приговора в исполнение «Коммерческому курьеру» сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова. На громком процессе она выступала в качестве обвинителя.

9 января этого года 36-летний Александр Осипович за убийство с особой жестокостью двух девушек в Бобруйске был приговорен к смертной казни. При рассмотрении его апелляции в Верховном суде он упирал на то, что это было убийство при самообороне. Верховный суд оставил приговор без изменений.

Что произошло

Напомним, рано утром 20 июля 2018-го в милицию Бобруйска позвонила испуганная девушка и прокричала, что вместе с подругой они заперлись в ванной, а к ним ломится мужчина. Она смогла назвать только улицу и номер квартиры (неправильный), после чего звонок оборвался.

По камерам отследили, что ночью из местного кафе на такси с незнакомцем уехали две подруги. Увы, девушек нашли уже погибшими, им было 26 и 27 лет. Одна, по заключению экспертов, получила 77 телесных повреждений, у второй — 16 ран. Это были удары ножом, молотком и руками.

Они попали в эту квартиру из кафе «Престиж», где накануне по отдельности отдыхали и пили. Мужчина много «принял» еще до того, у девушек опьянение оценивали на уровне от трех промилле. После закрытия кафе, когда мужчина ждал свое такси, подруги попросили заодно подвезти их домой. Но по дороге купили пива и оказались в итоге у него.

«70 процентов всех дальнейших событий я не помню, — говорил в суде обвиняемый Александр Осипович. Хотя упоминал версию, якобы те что-то подсыпали ему в алкоголь и, может, приехали со своими намерениями. — Что могло меня спровоцировать на такие действия, я не знаю. Сам я человек добрый и сентиментальный».

Перед приговором он просил прощения и просил не лишать его жизни. Но матери убитых девушек рассуждали иначе: «Пусть он там [на том свете] перед ними покается».

На совести мужчины не одна жизнь: ранее он был судим за причинение тяжких телесных повреждений, от которых погиб человек. Кроме того, были судимости за грабеж, кражу, злостное хулиганство — а всего почти 12 лет, то есть треть жизни, он провел на зоне.

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.