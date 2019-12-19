Английский зоопарк ищет имя для маленького носорога 1 19.12.2019, 17:53

Фото с сайта ZSL

Они назвали его рождение «рождественским подарком весом в 70 кг».

Детеныш большого однорогого носорога появился на свет в зоопарке ZSL Whipsnade Zoo 8 декабря, пишет «Вокруг света».

Сотрудники зоопарка, который является также и сафари-парком, обнародовали эту информацию только сейчас. Они назвали событие «рождественским подарком весом в 70 кг».

У носорожка пока что нет имени. Администрация ZSL Whipsnade Zoo обратилась в соцсетях ко всем любителям животных с просьбой придумать имя малышу.

Родителей маленького носорога зовут Бехан и Хьюго. Беременность самки носорога Бехан длилась 16 месяцев: на целых семь месяцев дольше, чем у человека.

Вес детеныша – 70 кг. Это более чем в двадцать раз превышает средний вес человеческого младенца.

Носорог родился с пушистыми ушами и розовыми складочками на коже. К сожалению, кожа со временем погрубеет.

Большой однорогий носорог – в категории уязвимых

Носорожек появился на свет в рамках Европейской программы разведения вида (EEP). Это пятый детеныш Бехан и пятнадцатый большой однорогий носорог, который родился в зоопарке ZSL Whipsnade Zoo.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), вид большого однорогого носорога относится к категории уязвимых, то есть подвержен высокому риску исчезновения.

В дикой природе осталось всего около 3500 больших однорогих носорогов.

Зоопарк принадлежит Лондонскому зоологическому обществу (ZSL), благотворительной организации, которая занимается вопросами сохранения животных и ареалов их обитания по всему миру.