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Королева Елизавета II: Британия выйдет из ЕС до 31 января 2020 года

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  • 19.12.2019, 19:09
Королева Елизавета II: Британия выйдет из ЕС до 31 января 2020 года
Елизавета II

Представить Палате общин для рассмотрения законопроект по Brexit планируют уже завтра.

Великобритания выйдет из Европейского союза до 31 января 2020 года, заявила королева Елизавета II. После этого, по ее словам, Британия постарается заключить с Брюсселем и другими государствами соглашение о свободной торговле, пишет «Зеркало недели».

Королева Британии выступила с тронной речью во время открытия новой сессии парламента. Согласно традиции, речь для королевы готовил Кабинет министров Британии. Главными темами речи Елизаветы II стали приоритеты правительства на 2020 год. В частности, среди приоритов значительное увеличение финансирования Национальной системы здравоохранения и реформа иммиграционной системы.

После того, как Елизаветы II завершит выступление в Палате общин начнутся дебаты касательно тронной речи. При этом депутаты планируют уже 20 декабря представить для рассмотрения законопроект по выходу Британии из Европейского союза.


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