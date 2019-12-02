Ирину Халип вызвали в милицию 4 2.12.2019, 9:50

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ИРИНА ХАЛИП

В отношении известной журналистки ведут административный процесс.

Сайт Charter97.org обратился за комментарием к одному из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь», известной журналистке Ирине Халип:

- Меня вызвали в Центральное РУВД в понедельник, 2 декабря, к 10 утра. В повестке написано, что меня вызывают в качестве лица, в отношении которого ведется процесс по делу об административном правонарушении, которое предусмотрено статьей 23.43 административного кодекса.

Это, насколько я помню, нарушение правил проведения массовых акций. Призывы или что-то в этом духе. Подробностей пока не знаю.

Хочу сказать, что повестка меня нисколько не удивила. Особенно после известий о том, что Алесь Круткин арестован на 15 суток всего лишь за репост в котором якобы содержался призыв придти на акцию. В общем, чего-то подобного я и ждала.

Опять-таки, прошло уже три недели со времени проведения наших последних акций. Собственно говоря, почему раньше не мычали и не телились? Да потому что ждали, пока разъедутся все наблюдатели, пока миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ окончательно свернет свою работу и опубликует отчет.

В общем, когда вся эта история станет прошлым для информационной повестки. Вот тогда-то наступило время рассылать нам милицейские повестки. Ничего нового. Настало их время для мелкой пакостной мести.