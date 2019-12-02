В Беларуси начались суды над над участниками «парламентских выборов» 14 2.12.2019, 11:19

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(обновляется) Власти испугались протестной активности.

Административные процессы над участниками акций, которые происходили во время избирательной кампании, начинаются сегодня в суде Первомайского района Минска, сообщает ПЦ «Весна».

На 11.15 2 декабря назначено рассмотрение активистов, в отношении которых составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии):

Будут судить общественных активистов Дениса Красочку, Нину Багинскую, активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова и Ольгу Николайчик.

Дело Дениса Красочко рассматривает судья Анастасия Левковская.

Дело Нины Багинской рассматривает судья Татьяна Линник.

Ольгу Николайчик будет судить Анна Игнатьева.

Дело Леонида Кулакова рассматривает Светлана Черепович.

Также в Орше проходит суд над блогером и активистом Серым Котом (Дмитрием Козловым). Ранее получил 15 суток за перепост в социальных сетях Алесь Круткин. Начато административное дело против одной из лидеров «Европейской Беларуси» Ирины Халип.

Также в ближайшее время пройдут суды над другими представителями «Европейской Беларуси» — Андреем Шарендо, Евгением Афнагелем, Оксаной Юшкевич, Максимом Винярским, общественной активисткой Анастасией Гусевой и одним из лидеров Белорусской христианской демократии Павлом Северинцем.

11:55

Красочко пришел на суд с Анатолием Лебедько, у них еще будет свидетель Игорь Масловский. Активист собирается ходатайствовать о том, чтобы процесс проводился в зале суда, а не в кабинете судьи. По делу со стороны обвинения присутствуют свидетели – два сотрудника ОМОН.

Красочко ходатайствует об отводе судьи. Объявляется перерыв для принятия решения. Свидетелями выступают сотрудники ОМОНа Илья Лемантович и Павел Асовик.

В результате суд отказал в отводе судьи.

Судья зачитывает протокол: Красочко нарушил порядок пикетирования, принял активное участие в массовых мероприятиях, которые выходят за рамки предвыборной агитации, выкрикивал «Жыве Беларусь».

Сам Денис Красочка на это ответил, что во время «выборов» акции регламентируются избирательным кодексом, а не законом о массовых мероприятиях. Он участвовал в акции в рамках агитации кандидата в «депутаты» Масловского, поэтому уверен, что в его деятельности нет нарушения закона о массовых мероприятиях.