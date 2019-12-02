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Каталония и Фландрия обратились к Еврокомиссии за помощью в обретении независимости

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  • 2.12.2019, 12:43
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Каталония и Фландрия обратились к Еврокомиссии за помощью в обретении независимости

Власти Каталонии и Фландрии подписали соглашение о стремлении к независимости.

Власти испанского региона Каталония и бельгийского региона Фландрия подписали в субботу в Барселоне соглашение о стремлении обоих регионов к достижению независимости. В документе также содержится призыв к Европейской комиссии создать новый механизм для принятия государств в состав ЕС, передает polskieradio.pl.

Фландрия — это пять северных провинций Бельгии, где говорят на нидерландском языке.

Президент Женералитета Каталонии Ким Торра выразил свою солидарность с властями Фландрии в стремлении к независимости. На церемонии подписания совместной декларации в Барселоне правительство бельгийского региона представлял его министр-президент Ян Ямбон.

После подписания документа Торра заявил о праве каталонцев принимать решение о возможном отделении региона от Испании, а также о праве жителей Фландрии решать, следует ли отделиться от Бельгии.


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