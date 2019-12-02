Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири» 5 2.12.2019, 14:29

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Фото: Getty Images

Самый дорогой газопровод в истории «Газпрома» будет качать в Китай газ по цене, которую никто не знает.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, в режиме телемоста дали официальный старт потавкам российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», передает finanz.ru.

Самый дорогой газопровод в истории «Газпрома», стоивший 55 млрд долларов и протянувшийся на 3 тысячи километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до китайской провинции Хэйлунцзянь, был запущен в ходе торжественной церемонии, которую в прямом эфире транслировал телеканал «Россия-1».

«В настоящее время газопровод «Сила Сибири» заполнен газом и находится под давлением. «Газпром» готов к началу поставок газа в Китайскую Народную Республику», - отрапортовал, обращаясь к Путину, глава «Газпрома» Алексей Миллер с компрессорной станции «Атаманская».

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана», - попросил президента Миллер и, получив одобрение, распорядился: «Диспетчер, прошу открыть линейный кран».

Проект «Сила Сибири», который обсуждался с Китаем с середины 2000-х и был неожиданно согласован весной 2014 года, когда Россия оказалась под санкциями Запада, выводит отношения двух стран «на качественно новый уровень», заявил Путин.

30-летний контракт на 400 млрд долларов, в рамках которого в Китай планируется поставить более триллиона кубометров российского газа, приблизит достижение цели - довести взаимный товарооборот до 200 млрд долларов в год, подчеркнул президент. Он добавил, что «благодарит сотрудников «Газпрома» и подрядных организаций за высокий профессионализм и проделанную работу».

«Восточная ветка российско-китайского газопровода - это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества. Он является образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества наших стран», - заявил в свою очередь Си Цзиньпин.

На проектную мощность - 38 млрд кубометров в год - газопровод выйдет к 2025 году. В первый год планируются поставки в объеме 5 млрд кубов, в 2021-м - 10 млрд, в 2022-м - 15 млрд. Фактические продажи, впрочем, могут быть меньше: минимальное контрактное количество составляет 85% от этих предельных цифр, отмечает «Интерфакс».

Пока к «Силе Сибири» подключено лишь Чаяндинское месторождение, а в эксплуатацию сдан участок трубы от него до Благовещенска (около 2157 км). Технически это позволяет «открыть вентиль», но первые полгода трубопровод будет действовать фактически в режиме пусконаладочных работ, говорил вице-премьер Дмитрий Козак. Как минимум, часть этого времени потребуется для того, чтобы поступающим с российской стороны газом была заполнена труба, принимающая его на китайской стороне.

Главной тайной проекта, открывшего Азию для трубопроводного газа из России, остается цена. Уровень секретности, которым окружен китайский газовый контракт, сопоставим разве что с вопросами стратегических вооружений: истинную цифру и формула ее расчета по соглашению знают всего несколько человек в стране, сказал Reuters источник, в газовой отрасли.

Линг Сяо, вице-президент Petrochina, отвечающий за продажу газа, заявил в октябре, что поставки сибирского газа будут стоить «несколько дешевле», чем импорт из Туркменистана.

Скорее всего формула привязана к стоимости нефти или корзины нефтепродуктов по аналогии с долгосрочными контрактами «Газпрома» для Европы. Цена может быть пересмотрена в сторону снижения, так как цены на нефть снизились со 100 долларов за баррель на момент подписания сделки до 60 долларов сейчас, говорят источники Reuters.