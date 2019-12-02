В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными 2.12.2019, 15:32

Инцидент произошел сегодня.

Российские военные подорвались на мине в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничто не угрожает. Бронеавтомобиль был поврежден в результате взрыва.

В ноябре российские патрули несколько раз подвергались нападению местных жителей. Так, 8 ноября российско-турецкий патруль забросали камнями в городе Дерик, а 6 ноября — в районе Кобани.