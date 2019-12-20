Ирина Халип: Судья спросил ОМОНовца - вы в школе учились когда-нибудь? 6 20.12.2019, 13:20

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Ирина Халип

Фото: nn.by

Политические процессы в Беларуси похожи на спектакли колхозного дома культуры.

Известную белорусскую журналистку, одного из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ирину Халип суд Партизанского района Минска оштрафовал сегодня на 15 базовых величин ($182).

В комментарии Charter97.org Ирина Халип рассказала, как проходил этот «процесс»:

— Такого рода суды всегда похожи на плохие спектакли художественной самодеятельности какого-нибудь колхозного дома культуры.

Потому что все — от протоколов до свидетельских показаний — не вызывает ничего, кроме здорового смеха, у любого человека, который когда-нибудь учился в школе, хотя бы в начальной.

Начнем с того, что судья не смог прочитать то, что написано в протоколе… И неудивительно. Я этот протокол видела: прочитать его действительно невозможно, его от руки заполнял товарищ милиционер.

Были также свидетели, которые не могли перевести на русский язык «Жыве Беларусь!», они просто не понимали, что это означает. Судья даже спросил одного из свидетелей-ОМОНовцев: «Вы вообще в школе учились когда-нибудь?».

Что же касается решения суда — здесь нет никаких сюрпризов. Я этого ожидала. Конечно, я могла получить и 15 суток, но почему-то предполагала, что, скорее всего, в моем случае суд отделается штрафом. Конечно, с одной стороны им нужно было изолировать Евгения Афнагеля и Максима Винярского, но с другой стороны — казна-то пуста и ее тоже надо пополнять. Может, у них такое разделение: пусть Винярский и Афнагель сидят, а Халип и Николайчик казну пополняют своими штрафами.