Названы лучшие рождественские ярмарки Европы 20.12.2019, 14:12

От Будапешта до Нови-Сада.

Сайт European Best Destinations опубликовал свежий рейтинг лучших европейских ярмарок этого сезона. Список был составлен по результатам голосов почти 290 тыс. человек из 116 стран, пишет nv.ua.

Топ лучших рождественских ярмарок Европы возглавил Будапешт. На втором месте оказалась праздничная ярмарка Вены, на третьем — Гданська.

Лучшие рождественские ярмарки Европы 2020 по мнению European Best Destinations:

1. Будапешт, Венгрия

«Для многих путешественников Advent Feast долгое время был любимым рождественским рынком в Венгрии, но на этот раз он официально стал самым красивым рождественским маркетом в Европе!»

2. Вена, Австрия

«Каждый год Вена попадает в списки лучших рождественских ярмарок Европы. Одним из самых известных рождественских рынков является традиционная Vienna Magic of Advent, которая превращает Ратушную площадь в сияющую сказочную страну».

3. Гданськ, Польша

«Пожалуй, самая романтическая рождественская ярмарка в Европе. Здесь обустроено особое место, чтобы влюбленные могли целоваться под омелой».

4. Брюссель, Бельгия

«Winter Wonders — любимый многими рождественский базар в Бельгии, за которым следуют Гент, Антверпен, Брюгге и Льеж. Ярмарка с 2,5 млн посетителей — это событие, которое нельзя пропустить, по случаю которого Брюссель надевает свое праздничное убранство».

5. Монбельяр, Франция

«Это самая красивая рождественская ярмарка во Франции. Со всемирно известной своей иллюминацией, эта рождественская ярмарка является традиционной и аутентичной. Город Монбельяр, который славится своим гостеприимством, превращается в настоящее волшебство за несколько недель до Рождества».

6. Базель, Швейцария

«Именно в Базеле находится самый красивый и самый большой рождественский рынок Швейцарии, и его стоит посещать каждый год. Хорошо сохранившийся Старый Город сияет в теплом свете Рождества, а магазины и фасады многих зданий не отстают от него».

7. Мец, Франция

«Окунуться в атмосферу праздничного сезона можно посетив рождественские ярмарки на шести главных площадях города Мец. Здесь можно найти подарки ручной работы и попробовать лучшие имбирные пряники».

8. Клуж-Напока, Румыния

«Рождественская ярмарка в городе Клуж-Напока является лучшей в Румынии. Каждый год пользователи также называют ее среди любимых рождественских рынков в Европе. Что лучше всего описывает рождественскую ярмарку в Клуж-Напока? Это праздник для всей семьи».

9. Валкенбюрг, Нидерланды

«В Валкенбюрге, погруженном в волшебную атмосферу с раем мерцающих огней и красиво украшенными рождественскими елками, вы видите, чувствуете на запах, слышите и пробуете на вкус Рождество!»

10. Нови-Сад, Сербия

«Хотя эта ярмарка впервые участвовала в конкурсе, она была оценена как одна из лучших в Европе и лучшая в Сербии. Winterfest в Нови-Саде, втором по величине городе Сербии, является первой и самой старой рождественской ярмаркой в стране».